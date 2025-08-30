Miguel Damas se impone a Pedro Vives en una emocionante final en el torneo del Real Club de Tenis de Oviedo

Miguel Damas se proclamó ayer campeón de la 90ª. edición de la Copa Real Club de Tenis de Oviedo al imponerse en la final a Pedro Vives por 6-3, 4-6 y 6-3, en un partido que se prolongó durante dos horas y veintiséis minutos.

Un gran ambiente

El Club de Tenis registró una gran entrada, con muy ambiente y la representación institucional del Consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en nombre del Principado, y de la Concejal de Deportes de Oviedo, Conchita Méndez, acompañando al vicepresidente del Club, Enrique Castaño.

Presencia institucional

Damas, ganador del torneo, reconoció después que la final fue "una montaña rusa", con un primer set de mucha fuerza e igualdad, si bien, en los instantes finales, Vives se recuperó y dominó la segunda manga, aunque no pudo evitar que Damas pasase a tomar la batuta de nuevo para finalizar ganando el partido.

"Una batalla"

"Al final, me lo he llevado en el tercer set porque he puesto más energía en que sea así", dijo Damas. "El primer set fue una batalla de fuerzas porque estábamos los dos con toda la energía", añadió el madrileño. Con las instalaciones del Club de Tenis llenas para ver la final, Damas calificó el ambiente como "brutal". "Lo llevo diciendo toda la semana: este es el mejor ITF de España, estoy súper agradecido con toda la gente, hay una calidad humana brutal, desde el último camarero a los recogepelotas, que han hecho un gran trabajo. Súper humildes todo el mundo, es un placer jugar torneos así. Te sientes como en casa", concluyó.