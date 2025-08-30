Un Palacio "de Primera" para un Alimerka Oviedo Baloncesto en crecimiento: llega a los 2.500 abonados

Al Alimerka Oviedo Baloncesto le ha sentado muy bien el traslado al Palacio de los Deportes de Oviedo. Lo pudo comprobar el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, que se pasó ayer por el entrenamiento del equipo, que sigue preparándose para el comienzo de su decimotercera temporada en Primera FEB (antes LEB Oro), cifra que lo convierte en el club que más años seguidos lleva en la categoría. Una instalación de alto nivel que ha posibilitado al club hacer una ambiciosa campaña de abonados (están ya en los 2.500) y que le permite a aspirar a ir ganando peso en la Liga y en el baloncesto nacional.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, visita al Oviedo Club Baloncesto durante su entrenamiento / Irma Collín

"Una instalación magnífica"

A su llegada, Canteli se encontró al equipo trabajando y totalmente adaptado a la nueva instalación. Un Palacio que el Alcalde alabó: "Es una instalación magnífica, cumple una vieja aspiración del Oviedo Baloncesto de tener un espacio para jugar en Primera (Liga ACB) y yo espero que este sea el paso definitivo. El Ayuntamiento hizo su parte y seguirá apoyando como lo ha hecho hasta ahora. Ya tenemos al Oviedo en Primera División, imagina que el baloncesto de Oviedo también estuviera en Primera, lo deseo de corazón. Tenéis que luchar por ello y ahora tenéis dónde jugar y dónde ganar, y ganando se asciende", le dijo Canteli al presidente de la entidad, Fernando Villabella, que le reconoció que están "muy contentos" con su nueva casa.

El éxito de la campaña de abonados

Villabella, al respecto del ascenso del equipo de fútbol de la ciudad, aseguró que aspiran a ir "a rebufo" de ese éxito: "Estamos muy contentos con que el Oviedo haya ascendido, es un acelerador de toda la actividad deportiva y económica de la ciudad, y por tanto esperamos ir a rebufo del Oviedo". Lo que de momento sí han conseguido es que la masa social del Oviedo Baloncesto esté cerca de triplicarse (la pasada temporada se quedaron cerca de los mil abonados): "Estamos en 2.500 abonados, seguimos creciendo y ya estamos pisando zona de éxito, el éxito rotundo serían los 3.000 y yo creo que tacita a tacita vamos a llegar a esos 3.000", señaló el presidente del club.

Antonio Lorca

El ascenso, a medio plazo

En cuanto al ascenso, Villabella fue prudente, aunque sí reconoció que al menos esperan no ir "tan asfixiados" como fueron las pasadas campañas: "No es fácil ascender. Ni mucho menos. Pero está bien que lo diga el Alcalde, así no lo digo yo, y que se lo diga al entrenador y a los jugadores. Todos sabemos que estamos en una Liga (Primera FEB) que ha crecido exponencialmente y que nos estaba costando seguir el ritmo; yo creo que con esta instalación y tal y como está yendo la campaña de socios no iremos tan asfixiados como íbamos y que podremos tener una aspiración un poquito mejor. Si sale todo bien podríamos hacerlo (ascender), pero no es lo razonable llegar a ese punto".

En el buen camino

Lo que sí que ya no se plantea como una quimera es dar ese salto a medio plazo: "Quizás el año que viene, si todo va bien, haya más gente en el pabellón. Yo creo que estamos en el camino de a medio plazo poder conseguirlo", reconoció el presidente del club.

Enfocados en el 26 de septiembre

En cuanto al Palacio, insistió en lo bien que ha quedado tras la reforma: "He visto este Palacio de los Deportes en las condiciones en las que lo he visto y ahora verlo así me parece un lujo". La gran puesta en escena para esa nueva instalación llegará el viernes 26 de septiembre, en el primer partido de Liga que les enfrentará nada menos que al Estudiantes. Un día que Villabella quiere que sea especial: "Estamos trabajando para que sea el partido de inauguración de la Liga y que toda la atención del baloncesto español esté concitada ese día en el Palacio de los Deportes de Oviedo".