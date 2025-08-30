Podio español en el jocker del Hípico de Gijón y Jules Orsolini conquista un trofeo en Las Mestas
Luis Ortiz Agüera consigue su segundo oro con "Allegro VK" tras un recorrido perfecto
El jinete francés se impuso en la primera prueba de caballos jóvenes con "La Pou Island" nLa avilesina Olivia Álvarez sufrió una caída tras perder un estribo
El francés Jules Orsolini se llevó el protagonismo en el arranque de la jornada de ayer en Las Mestas al imponerse en el Trofeo Esnova Racks, reservado a caballos jóvenes y disputado en la modalidad de dos fases especiales. Montando a "La Pou Island", Orsolini completó la segunda fase en 24,71 segundos, el mejor registro de los 28 binomios que pelearon por las 12 plazas de clasificación.
El recorrido inicial, de 310 metros, contaba con siete obstáculos y ocho esfuerzos, con un tiempo permitido de 54 segundos y un límite de 108. La segunda fase, de 200 metros, planteaba cinco obstáculos y seis esfuerzos, con un tiempo permitido de 35 segundos y un límite de 70.
El segundo puesto fue para el neerlandés Mans Thijssen, con "Nouveau Noi Evo", que detuvo el crono en 26,44 segundos. El español Pello Elorduy Ibarzabal, sobre "Talent van het Appelshoevehof", completó el podio con un tiempo de 27,43 segundos.
También destacaron Rodrigo Giesteira Almeida, cuarto con "Special One", en 27,88 segundos; y Gonzalo Menéndez, quinto con "Agr Divina", en 27,95 segundos. La sexta plaza fue para Jairo Junquera Perera con "Jupiter de Maeza", en 28,09 segundos, seguido de Jesús Garmendia Echevarría con "Nina Tilla", también en 28,09 segundos.
La nota negativa de la prueba la protagonizó la avilesina Olivia Álvarez García, que sufrió una caída tras perder un estribo y desequilibrarse. La amazona fue atendida en pista y evacuada en silla de ruedas.
Trofeo Esnova Racks
1º Jules Orsolini (Francia) con "La Pou Island"; 2º Mans Thijssen (Países Bajos) con "Nouveau Noi Evo"; 3º Pello Elorduy Ibarzabal (España) con "Talent van het Appelshoevehof"; 4º Rodrigo Giesteira Almeida (Portugal) con "Special One"; 5º Gonzalo Menéndez (España) con "Agr Divina"; 6º Jairo Junquera Perera (España) con "Jupiter de Maeza"; 7º Jesús Garmendia Echevarría (España) con "Nina Tilla"; 8º Sanne Thijssen (Países Bajos) con "Scendra Optima"; 9º Luis Ortiz Agüera (España) con "Iolarel Duverie Coco"; 10º Álvaro González de Zárate (España) con "Pop UP"; 11º Saúl Gutiérrez Oti (España) con "Stakkalot PS"; 12º Harry Allen (Irlanda) con "Elia Gold 3".
Pódium español en el jocker
La segunda prueba de la jornada, un Dos Estrellas de dificultades progresivas con jocker, tuvo nombre propio: Luis Ortiz Agüera. El jinete cordobés volvió a subirse a lomos «Allegro VK» para conseguir su segundo oro en Las Mestas. Se impuso con autoridad tras completar un recorrido perfecto y arriesgar con éxito en el salto final del jocker, sumando los 65 puntos en un brillante tiempo de 47,17 segundos. En esta modalidad, los binomios van sumando puntos según superan obstáculos cada vez más complicados, y el último salto, el jocker, ofrece la oportunidad de redondear la actuación o perderlo todo.
El trazado contaba con 360 metros, 62 segundos de tiempo permitido, 124 de límite y un total de diez obstáculos que exigieron la máxima concentración a los 39 participantes.
Ortiz Agüera volvió a demostrar el gran momento de forma que atraviesa, firmando así su segundo oro en lo que va de competición. La plata quedó en manos de la asturiana Teresa Arias Cueva, impecable junto a «Brunch Jolivet», con los mismos 65 puntos y un tiempo de 47,73 segundos.
El podio lo completó Armando Trapote, que con «Matilda» mantuvo la regularidad y la precisión necesarias para alcanzar también la puntuación máxima, parando el reloj en 48,37 segundos.
La exhibición española no terminó ahí: Iván Serrano Sáez, con «Cornelios TS», firmó la cuarta plaza tras superar el recorrido en 49,08 segundos, confirmando el dominio nacional en esta exigente prueba.
El jocker de la tarde se tiñó así de rojo y amarillo, con una afición entregada y un equipo español que volvió a dejar claro que está preparado para competir al más alto nivel.
Trofeo Esfer
1º Luis Ortiz Agüera (España) con «Allegro VK»; 2º Teresa Arias Cueva (España) con «Brunch Jolivet»; 3º Armando Trapote (España) con «Matilda»; 4º Iván Serrano Sáez (España) con «Cornelios TS»; 5º Leon Thijssen (Países Bajos) con «Millie Vanill»; 6º Julio Arias Cueva (España) con «Carambola»; 7º Jairo Junquera Perera (España) con «Hades de Maeza»; 8º Gerrfried Puck (Austria) con «Ruela»; 9º Eduardo Álvarez Aznar (España) con «Harlequin des Flagues»; 10º Luisa Horta Osorio (Portugal) con «Feeling de la Houssire»; 11º Ismael García Roque (España) con «Scope»; 12º Saúl Gutiérrez Oti (España) con «Casallcari PS».
