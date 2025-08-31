El Avilés recibe una dura lección en su estreno en Primera Federación: la Ponferradina no perdona
Los blanquiazules, muy tiernos en ataque, caen ante una Ponferradina que tan solo necesitó tres disparos para sentenciar el encuentro
Una lección de lo que es la Primera Federación. Así se puede analizar la contundente derrota del Avilés ante la Ponferradina es su estreno en la categoría de bronce del fútbol español. Los bercianos tan solo necesitaron tres disparos para sentenciar un encuentro en el que los locales volvieron a mostrar muy poco colmillo en ataque, aunque estuvieron bien a la hora de controlar la posesión. Los de Dani Vidal comienzan el nuevo curso como colistas y con muchos deberes por hacer.
Arrancó con sorpresas el Avilés en Primera Federación. Dani Vidal optó por salir con un 4-2-3-1, dejando a la delantera titular del año pasado, Javi Cueto y Santamaría, en el banquillo, escogiendo a Raúl Rubio para liderar el ataque. Por detrás suyo Cayarga, el mejor de los avilesinos, tenía libertad total a la hora de buscarse sus espacios, actuando como 10 entre Raúl Hernández y Quicala. En defensa el catalán prefirió la veteranía y poso de Adri Gómez antes que apostar por Eze.
No tardó en llegar el primer tanto de la noche. Alguno aún estaba comprobando cuál era el esquema de Vidal cuando, taes un buen centro, Borja Vázquez realizó un buen remate para mandar el balón al fondo de la red. Pronto el Avilés se dio cuenta de que cualquier error se paga muy caro en esta categoría.
La primera media hora, lo mejor del Avilés
Tras el jarro de agua fría, llegaron los mejores minutos del Avilés en la primera mitad. Los blanquiazules empezaron a hacerse con la posesión del balón y llegaban con facilidad al tercio de campo rival, pero siguen arrastrando un problema que se vio en verano: la falta de colmillo arriba. Lo intentó en varias ocasiones el conjunto avilesino, pero sus centros no tuvieron demasiado acierto. Raúl Rubio aparecía entre líneas, pero sus compañeros no conseguían encontrarle en el punto de penalti.
Llamó la atención, además, la salida de balón por la que optó Vidal. El Avilés sacaba la pelota con tres hombres en defensa, dos centrales y uno de los pivotes, y daba mucha altura a sus dos laterales, que se colocaban casi a la par de Cayarga. La amplitud era para los dos extremos, que jugaron muy pegados a la línea de cal. Con ello los blanquiazules ganaban más efectivos por dentro y, además, conseguían despistar las marcas de la Ponferradina.
Cuando mejor estaban los locales llegó el segundo tanto de los bercianos. Falló Adri Gómez en un despeje de cabeza y la pelota cayó en las botas de la Ponferradina. Xemi Fernández se inventó un gran pase entre líneas que dejó solo a Borja Valle. El ex del Oviedo finalizó la jugada con una bella vaselina que dejó en el sitio a Álvaro Fernández. Segundo tiro de los visitantes, segundo gol en contra.
No perdió efectividad la Ponferradina con el paso de los minutos. Tras el segundo tanto el Avilés ya tenía la cabeza en irse al descanso, para tratar de analizar lo sucedido y buscar la solución, pero los bercianos dieron un golpe más sobre la mesa. Esta vez fue Pau Ferrer el que, en el minuto 41, enchufó un gran gol desde la frontal del área. Tres disparos necesitaron los de Fernando Estévez para sentenciar el encuentro.
Salió el Avilés de vestuarios con ganas de meterse en el encuentro. Gete probó desde lejos nada más reanudarse el partido y, unos minutos después, Raúl Rubio tuvo la mejor de los locales tras atacar muy bien el primer palo en un córner. Vidal trató de mover el avispero, modificando las posiciones de Cayarga y Raúl Hernández, pero sin excesivo éxito.
El catalán trató de revivir a su ataque haciendo tres cambios de una tacada. Dió entrada a Isi Ros, Javi Cueto y Santamaría, para tratar de tener un poco más de chispa en ataque, pero las sustituciones apenás tuvieron efecto. En cambio, la Ponferradina casi anota uno de los goles de la jornada, con un chut desde el centro del campo aprovechando que Álvaro Fernández estaba adelantado, pero el madrileño se estiró en el último instante para sacar el balón por línea de fondo.
Primera intervención del VAR
El Suárez Puerta vivió, por primera vez en su historia, la intervención del VAR en una de las jugadas del encuentro. Pidió el Avilés penalti por una jugada polémica sobre Adri Gómez en el área rival y el colegiado, tras las sustituciones de ambos conjuntos, fue al monitor a revisar la jugada. No le salió bien la jugada a los blanquiazules, ya que Enrique Morona no quiso cambiar su decisión y no pitó la pena máxima a favor de los locales.
Los blanquiazules mejoraron su imagen en la segunda mitad, ante una Ponferradina que ya no asumió riesgos, pero sin llegar a intimidar en ningún momento al conjunto rival. De hecho, más allá de la ocasión que lamió el palo de Raúl Rubio, el Avilés apenas probó los reflejos de Ángel Jiménez. Ni la entrada de Pablo Álvarez en la sala de máquinas o colocar a Raúl Hernández como lateral derecho ayudaron a que los blanquiazules amedrentasen al guardameta berciano. El único que hizo algo de daño fue Kevin Bautista, pero sin tener excesiva punteria a la hora de rematar.
El Avilés tiene mucho que aprender de la Primera Federación y lo visto hoy es buena prueba de ello. Ahora toca hacer los deberes para tratar de solucionar varios de los problemas que tiene el equipo, sobre todo en la faceta ofensiva. La plantilla tiene potencial, pero hay que adaptarse a la nueva categoría.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos