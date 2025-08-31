El Avilés recibe una dura lección en su estreno en Primera Federación: la Ponferradina no perdona

Una lección de lo que es la Primera Federación. Así se puede analizar la contundente derrota del Avilés ante la Ponferradina es su estreno en la categoría de bronce del fútbol español. Los bercianos tan solo necesitaron tres disparos para sentenciar un encuentro en el que los locales volvieron a mostrar muy poco colmillo en ataque, aunque estuvieron bien a la hora de controlar la posesión. Los de Dani Vidal comienzan el nuevo curso como colistas y con muchos deberes por hacer.

Arrancó con sorpresas el Avilés en Primera Federación. Dani Vidal optó por salir con un 4-2-3-1, dejando a la delantera titular del año pasado, Javi Cueto y Santamaría, en el banquillo, escogiendo a Raúl Rubio para liderar el ataque. Por detrás suyo Cayarga, el mejor de los avilesinos, tenía libertad total a la hora de buscarse sus espacios, actuando como 10 entre Raúl Hernández y Quicala. En defensa el catalán prefirió la veteranía y poso de Adri Gómez antes que apostar por Eze.

No tardó en llegar el primer tanto de la noche. Alguno aún estaba comprobando cuál era el esquema de Vidal cuando, taes un buen centro, Borja Vázquez realizó un buen remate para mandar el balón al fondo de la red. Pronto el Avilés se dio cuenta de que cualquier error se paga muy caro en esta categoría.

Real Avilés 0 3 Ponferradina 0-1, min. 3: Borja Vázquez. 0-2, min. 31: Borja Valle. 0-3, min- 42: Pau Ferrer.

Alineación Real Avilés Álvaro Fernández (1);

Campabadal (0), Babin (1), Adri Gómez(0), Viti (0);

Gete (1), Kevin Bautista (2);

Raúl Hernández (1), Cayarga (2), Quicala (1);

Raúl Rubio (1) CAMBIOS Javi Cueto (1) por Raúl Rubio, min. 60. Santamaría () por Quicala, min. 60. Isi Ros (1) por Cayarga, min. 60. Pablo Álvarez (1) por Gete, min. 69. Natalio (s. c.) por Campabadal, min. 82 Alineación Ponferradina Ángel Jiménez (1);

Diego Moreno (1), Boris (1), Germán Novoa (1), Andoni López (1);

Borja Valle (2), Eneko (1), Undabarrena(1), Xemi Fernández (2);

Pau Ferrer (2), Borja Vázquez (2) CAMBIOS San Emeterio (1) por Undabarrena, min. 69. Keita (1) por Xemi Fernández, min. 69. Cortés (1) por Borja Valle, min. 77. Mula (1) por Borja Vázquez, min. 77. Sergio Benito (s. c.) por Pau Ferrer, min. 82. Enrique Morona (Comité madrileño). Amonestó al local Adri Gómez y al visitante Undabarrena.

Estadio Suárez Puerta



La primera media hora, lo mejor del Avilés

Tras el jarro de agua fría, llegaron los mejores minutos del Avilés en la primera mitad. Los blanquiazules empezaron a hacerse con la posesión del balón y llegaban con facilidad al tercio de campo rival, pero siguen arrastrando un problema que se vio en verano: la falta de colmillo arriba. Lo intentó en varias ocasiones el conjunto avilesino, pero sus centros no tuvieron demasiado acierto. Raúl Rubio aparecía entre líneas, pero sus compañeros no conseguían encontrarle en el punto de penalti.

Campabadal, durante el encuentro / Miki López

Llamó la atención, además, la salida de balón por la que optó Vidal. El Avilés sacaba la pelota con tres hombres en defensa, dos centrales y uno de los pivotes, y daba mucha altura a sus dos laterales, que se colocaban casi a la par de Cayarga. La amplitud era para los dos extremos, que jugaron muy pegados a la línea de cal. Con ello los blanquiazules ganaban más efectivos por dentro y, además, conseguían despistar las marcas de la Ponferradina.

Cuando mejor estaban los locales llegó el segundo tanto de los bercianos. Falló Adri Gómez en un despeje de cabeza y la pelota cayó en las botas de la Ponferradina. Xemi Fernández se inventó un gran pase entre líneas que dejó solo a Borja Valle. El ex del Oviedo finalizó la jugada con una bella vaselina que dejó en el sitio a Álvaro Fernández. Segundo tiro de los visitantes, segundo gol en contra.

Kevin Bautista chuta desde lejos / Miki López

No perdió efectividad la Ponferradina con el paso de los minutos. Tras el segundo tanto el Avilés ya tenía la cabeza en irse al descanso, para tratar de analizar lo sucedido y buscar la solución, pero los bercianos dieron un golpe más sobre la mesa. Esta vez fue Pau Ferrer el que, en el minuto 41, enchufó un gran gol desde la frontal del área. Tres disparos necesitaron los de Fernando Estévez para sentenciar el encuentro.

Salió el Avilés de vestuarios con ganas de meterse en el encuentro. Gete probó desde lejos nada más reanudarse el partido y, unos minutos después, Raúl Rubio tuvo la mejor de los locales tras atacar muy bien el primer palo en un córner. Vidal trató de mover el avispero, modificando las posiciones de Cayarga y Raúl Hernández, pero sin excesivo éxito.

El catalán trató de revivir a su ataque haciendo tres cambios de una tacada. Dió entrada a Isi Ros, Javi Cueto y Santamaría, para tratar de tener un poco más de chispa en ataque, pero las sustituciones apenás tuvieron efecto. En cambio, la Ponferradina casi anota uno de los goles de la jornada, con un chut desde el centro del campo aprovechando que Álvaro Fernández estaba adelantado, pero el madrileño se estiró en el último instante para sacar el balón por línea de fondo.

Primera intervención del VAR

El Suárez Puerta vivió, por primera vez en su historia, la intervención del VAR en una de las jugadas del encuentro. Pidió el Avilés penalti por una jugada polémica sobre Adri Gómez en el área rival y el colegiado, tras las sustituciones de ambos conjuntos, fue al monitor a revisar la jugada. No le salió bien la jugada a los blanquiazules, ya que Enrique Morona no quiso cambiar su decisión y no pitó la pena máxima a favor de los locales.

Los blanquiazules mejoraron su imagen en la segunda mitad, ante una Ponferradina que ya no asumió riesgos, pero sin llegar a intimidar en ningún momento al conjunto rival. De hecho, más allá de la ocasión que lamió el palo de Raúl Rubio, el Avilés apenas probó los reflejos de Ángel Jiménez. Ni la entrada de Pablo Álvarez en la sala de máquinas o colocar a Raúl Hernández como lateral derecho ayudaron a que los blanquiazules amedrentasen al guardameta berciano. El único que hizo algo de daño fue Kevin Bautista, pero sin tener excesiva punteria a la hora de rematar.

El Avilés tiene mucho que aprender de la Primera Federación y lo visto hoy es buena prueba de ello. Ahora toca hacer los deberes para tratar de solucionar varios de los problemas que tiene el equipo, sobre todo en la faceta ofensiva. La plantilla tiene potencial, pero hay que adaptarse a la nueva categoría.