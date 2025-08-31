El Alimerka Oviedo Baloncesto ya tiene la plantilla al completo: Brycen Goodine aterriza en Asturias para sumarse al equipo de Javi Rodríguez
El escolta estadounidense, con pasaporte de Cabo Verde, es un tirador contrastado en la NCAA
Brycen Goodine, escolta de 1,93 nacido en New Bedford, Massachusetts, ya está en Asturias. El nuevo jugador del Alimerka Oviedo Baloncesto, estadounidense con pasaporte de Cabo Verde, aterrizó esta misma tarde en el aeropuerto del Principado y podrá incorporarse mañana a los entrenamientos del equipo de Primera FEB a las órdenes de Javi Rodríguez. Tras solucionar una serie de problemas personales que han retrasado su incorporación al equipo, Goodine por fin llega a Oviedo para sumar pólvora ofensiva al cuadro carbayón.
Goodine, el número once
Con Goodine son ya once los jugadores de la primera plantilla que tiene Javi Rodríguez a sus órdenes: los bases Dan Duscak y Greg Parham, los escoltas Raúl Lobaco, Pablo Longarela y el mencionado Goodine, los aleros Fede Copes y Calvin Hermanson, los ala-pívots Daniil Shelist y Robert Cosialls, y los pívots Alonso Faure y Francis Nwaokorie.
Una destacada carrera universitaria
Goodine, un destacado jugador universitario en Estados Unidos, vivirá su primera experiencia profesional en Asturias. Una pieza que, aún siendo un rookie, viene con la vitola de jugador importante. Jugó su última campaña universitaria en Oklahoma, equipo encuadrado en la conferencia más fuerte de la NCAA en la actualidad, la Southeastern (SEC). Por lo tanto, dará este paso ya acostumbrado a soportar un grado enorme de exigencia.
Pieza esencial en Oklahoma
Antes de jugar en Oklahoma, Goodine pasó por la prestigiosa Syracuse antes de fichar por otra universidad de renombre, Providence, y presentar sus mejores números (casi 14 puntos, 3 rebotes y 1,4 asistencias por noche) con una tercera, Fairfield. En Oklahoma, Goodine fue una pieza esencial para los Sooners, acabando como titular indiscutible y aportando unos promedios de 8 puntos, 2,5 rebotes y casi un robo por partido en un equipo que jugó el March Madness.
El sustituto de Verplancken
El fichaje de Goodine se produjo después de que el Oviedo Baloncesto no pudiera retener a Verplancken, jugador que ficharon con la pasada temporada comenzada y que tenía contrato para la que empieza ahora. El dominicano, con pasaporte belga, aceptó una oferta de un club francés, que pagó su cláusula y se lo llevó. El de Goodine es, en principio, un perfil muy diferente, puesto que Verplancken es un jugador más acostumbrado a tener el balón mucho tiempo en sus manos y Goodine tiene mayor virtud en el lanzamiento exterior.
A tiempo para el estreno en el Palacio de los Deportes
Goodine tiene ahora mucho trabajo por delante. Y es que el grupo que dirige Javi Rodríguez lleva ya casi dos semanas de entrenamientos, en los que ha ido avanzando en la idea de juego del técnico gallego. Su llegada le permite estar el sábado en el primer amistoso que va a disputar el OCB, que supone además el estreno del Palacio de los Deportes para un partido de baloncesto después de haber sido reformado. El partido será a las 19.30 horas y el rival nada menos que el San Pablo Burgos, equipo que esta temporada jugará en la ACB.
