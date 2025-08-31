Avilés ya respira ambiente de Primera Federación: “Llevamos mucho tiempo esperando esto”

“Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

Uno de los que no se quiso perder el primer encuentro del Avilés en Primera Federación fue Pablo Vázquez, central del Sporting. El rojiblanco quiso apoyar a Berto Cayarga, con el que compartió vestuario en el Deportivo, y no dudo en acercarse por el Suárez Puerta.

"A mi está plantilla me ilusiona, aunque soy consciente de que va a ser un año duro", confiesa Laura Sánchez, que cree que "hemos tenido mala suerte con el primer rival, porque es uno de los más duros de la categoría". "Espero que la gente, si hoy va mal el resultado, no empiece a alarmarse. Hay que tener paciencia, que somos nuevos aquí", señala.

El grupo de Yorleida Bastida, Elena Rodríguez, Katherina Ortiz y Antonio Mera es optimista. "Hay que confiar siempre, este equipo puede dar mucho", sostienen. Elena pone especial énfasis en la portería a cero, "que puede ser clave para hacer un buen año". De hecho, lleva la camiseta de guardameta del Avilés. "Lo importante es disfrutar de que ahora vienen grandes plantillas a Avilés", aseguran los avilesinos.

Presencia de afición de la Ponferradina

“Se nota, se siente, El Bierzo está presente”, coreaba la afición de la Ponferradina, presente en la ciudad desde la hora de comer. “El horario no es el mejor, pero siempre presta viajar con el equipo, más cuando es tan cerca de nuestra casa”, explica Nacho Hernando, uno de los muchos que se dieron cita en el Suárez Puerta. “Nos han hablado bien de la ciudad y del estadio y la verdad que no se equivocaban. Nos vamos encantados para Ponferrada. La gente nos ha recibido con los brazos abiertos”, asegura.