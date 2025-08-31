Benjamín Noval lo vuelve a hacer: esta es la última carrera que ha ganado el prometedor corredor asturiano
El de Laviana llega en forma a la recta final de la temporada
Roberto Menéndez
Benjamín Noval tiene aún compromisos importantes esta temporada, como el Mundial junior, y quiere llegar a ellos en las mejores condiciones posibles. El de Laviana, tras un pequeño respiro, ha vuelto a la competición y lo ha hecho ganando, como viene haciendo casi siempre en este espectacular primer año junior que está realizando.
Un gran debut en categoría junior
El ciclista, que ya firmó un contrato con el Ineos Grenadierspara cuando acabe su etapa de junior, después de la próxima temporada, en la que seguirá compitiendo con el MMR Academy asturiano, se impuso ahora en una prueba en Galicia.
La general y dos etapas
Noval ganó la clasificación general, la de mejor joven y dos etapas en la Challenge de Carballo (Orense). Además, su equipo, que completó una grandísima actuación, se llevó la clasificación por equipos. Más aún, Diego Rodríguez, también del MMR, fue segundo ayer en la última etapa.
Un gran trabajo del equipo
Noval se impuso con mucha claridad, ganando la contrarreloj individual con la que dio comienzo la carrera el viernes y siendo muy superior en la del sábado, cuando se fue en solitario y llegó con más de 1 minuto de ventaja sobre su compañero de equipo Juan Mujurosa.
