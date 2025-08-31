A chutar desde el inicio: todo preparado para el debut del Real Avilés en Primera Federación

Llegó el gran día. La espera estival ha sido larga, con varios fichajes y una destitución incluida, pero el Avilés de Primera Federación se estrena hoy a las 21:30 horas en el Suárez Puerta ante uno de los gallos de la categoría, la Ponferradina. A pesar de la dificultad del rival, los cañoneros del Avilés, Natalio, Santamaría, Raúl Rubio y Javi Cueto, están preparados. "Esperemos que el Suárez Puerta siga siendo una caldera, va a ser clave este año", desean los cuatro hombres gol del Avilés, que afrontan un año ilusionante y ambicioso.

Natalio, un referente en el Avilés

Si alguien dentro del Avilés sabe todo lo que se ha trabajado hasta llegar a la Primera Federación ese es Natalio. El capitán del club, que subió al equipo desde la Tercera Federación hasta la tercera categoría del fútbol nacional, confiesa que para él "va a ser un día emocionante". "Vernos ahora contra equipos como la Ponferradina me hace sentir una mezcla de emociones", confiesa el ariete, que debutará en una categoría que ve similar a la Segunda División. "Serán partidos muy parejos, que se decidirán por pequeños detalles. Nos veo con las orejas tiesas en cada entrenamiento, nos estamos preparando conciencia para disfrutarla", señala el valenciano.

Gestionar el cambio de entrenador

Él, como peso pesado en el vestuario, tuvo que gestionar uno de los momentos críticos en el verano blanquiazul, el cambio de entrenador. "Tenemos que cambiar el chip y adaptarnos al nuevo técnico, que tiene el mismo sistema, pero matices diferentes", explica. No acostumbra a ponerse un objetivo goleador, pero confía en "meter entre ocho y diez".

La ambición de Javi Cueto

Más ambicioso aún es Javi Cueto. El gijonés, máximo goleador la pasada campaña del Avilés, es el único de los cuatro que conoce de primera mano la Primera Federación tras haber jugador en el filial del Atlético de Madrid y en el Algeciras. "Me marco llegar a quince goles, que son los que consiguió Pablo Fernández con el Nàstic la pasada campaña a las órdenes de Dani Vidal. Creo que es un objetivo bonito", asegura el atacante, que destaca la buena pretemporada que ha hecho el Avilés durante este verano. "Creo que hemos dado un salto de calidad con los fichajes y los que seguimos hemos dado un paso al frente", afirma.

Dupla con Santamaría

Cueto repetirá dupla ofensiva con Santamaría un año más. El otro gijonés del equipo, que en su caso también es novato en Primera Federación, se muestra motivado y cree que, tras las incorporaciones veraniegas, el Avilés tiene "un equipo muy competitivo". "Nos hemos preparado muy bien durante estas semanas y, además, hemos firmado a jugadores con experiencia y ganas de aportar. Tenemos ganas de meterle mano a un rival complicado como la Ponferradina", dice, motivado, el ex del Sporting. Su reto goleador, "llegar a los dos dígitos".

Una cara nueva en el ataque

La única cara nueva que tiene el Avilés arriba para este nuevo año es la de Raúl Rubio. El año es, como Natalio y Santamaría, nuevo en la categoría, pero dice que eso le motiva aún más. "Durante el verano he podido ver lo preparada que está la gente y tengo ganas de aprender. Hay mucha competitividad, todos los rivales serán duros, lo tendremos que dar todo", asegura el jugador, que puede estrenarse hoy como blanquiazul: "Vi muchos vídeos y fotos del play-off y hablando con mis compañeros,me dijeron que el estadio apretó muchísimo. Esperemos que siga así, porque lo vamos a necesitar", confiesa. Su reto es conseguir más de siete dianas de aquí al final de la campaña.

Campabadal, Eze, Quicala y Cayarga, los fichajes en el primer once

El Avilés apunta a debutar en Primera Federación con un once continuista respecto a la pasada campaña. Babin seguirá comandando la zaga y todo hace indicar que tendrá a Eze como acompañante en el eje central, a la espera de que Borja Granero, el último fichaje del club hasta la fecha, se ponga a tono. En la sala de máquinas seguirán Gete y Kevin Bautista, con Quicala y Cayarga, dos de los fichajes veraniegos, en los costados. Arriba seguirá la dupla formada por Javi Cueto y Santamaría. Serán los elegidos para doblegar a la Ponferradina.