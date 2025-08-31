Crónica de la penúltima jornada del Hípico de Gijón: un jinete belga vuela en el cuatro estrellas y un saudí sigue en idilio con Las Mestas

La penúltima jornada del Hípico de Las Mestas concluyó con la prueba de cuatro estrellas en formato Baremo C, con altura máxima de 1,45 metros. La victoria fue para Constant Van Paesschen montando a "Díaz du Thot", que se impuso gracias a una combinación de velocidad y precisión. El jinete belga completó el recorrido sin penalizaciones en un brillante tiempo de 65,12 segundos, ante los 9.814 espectadores que abarrotaban las gradas de Las Mestas.

En esta modalidad, donde lo determinante son los segundos empleados en el trazado y los errores se traducen en tiempo añadido, los 30 participantes se enfrentaron a un recorrido con 12 obstáculos y 14 esfuerzos. Entre ellos destacaron dos verticales consecutivos y un exigente fondo-vertical. El tiempo límite fijado para la prueba fue de 120 segundos.

El segundo puesto fue para el brasileño Yuri Mansur, que con "Glinka de La Treille" realizó un recorrido impecable en 65,28 segundos, a tan solo 16 centésimas del ganador. Su impecable actuación, con la inconfundible chaqueta amarilla, levantó también el reconocimiento del público.

El podio lo completó el español Julio Arias Cueva, que ofreció un excelente rendimiento con "Conisha des Forets". Su crono, de 67,15 segundos, le permitió situarse entre los tres mejores de la tarde y dar presencia española en la entrega de premios.

El Concurso Internacional de Hípica encara este domingo su última jornada en Gijón tras cinco intensos días de competición. El programa arrancará a las 12:00 horas con la prueba de Caballos Jóvenes. Posteriormente se disputará otro cuatro estrellas, con obstáculos de hasta 1,45 metros, y como gran colofón el Gran Premio de Gijón, una prueba de cuatro estrellas con una altura máxima de 1,60 metros.

Clasificación Trofeo Volvo 1º Constant van Paesschen (Bélgica) con "Diaz du Thot"; 2º Yuri Mansur (Brasil) con "Glinka de La Treille"; 3º Julio Arias Cueva (España) con "Conisha des Forets"; 4º Emanuele Gaudiano (Italia) con "Vasco 118"; 5º Robin Muhr (Israel) con "Foud’Joie de Stel"; 6º Jules Orsolini (Francia) con "Ibrahim"; 7º Harry Allen (Irlanda) con "Calculatus"; 8º Jur Vrieling (Países Bajos) con "Cornet Blue PS"; 9º Imma Roquet Autonell (España) con "Corisha Del Maset"; 10º Sanne Thijssen (Países Bajos) con "Los Le Petit Cheval"; 11º Armando Trapote (España) con "Karl P"; 12º Mark Macualey (Irlanda) con "Django Stee Hermelle".

Abdullah Alsharbatly y su caballo «Quisandro». / MARCOS LEÓN

El jinete saudí que ama Las Mestas conquista el Trofeo Caser

La prueba Dos Estrellas, disputada bajo el baremo A con desempate en el Hípico de Gijón, tuvo en esta jornada un nuevo protagonista. Abdullah Alsharbatly, que partía como uno de los nombres favoritos del Concurso Internacional, firmó su primer triunfo en Las Mestas junto a "Quisandro". El saudí completó un desempate perfecto y veloz que levantó al público de sus asientos, recibiendo una gran ovación tras parar el cronómetro en 36,74 segundos, dos menos que el siguiente clasificado.

El recorrido contaba con una altura máxima de 1,45 metros, 13 obstáculos y 16 esfuerzos a lo largo de 510 metros. Los 58 binomios participantes disponían de un tiempo permitido de 82 segundos y un límite de 164. El desempate reunió a 15 jinetes que afrontaron un trazado reducido de 300 metros, con siete obstáculos y ocho esfuerzos, en el que el tiempo permitido era de 48 segundos y el límite de 96.

La segunda posición viajó a Irlanda gracias a Mark McAuley y "Destinee de Vains", que completaron un recorrido sin faltas en 38,95 segundos. Para el irlandés, esta fue su primera medalla en la cita gijonesa.

El podio lo completó la amazona Catherine Yen-Tung Chew, impecable junto a "Holanda VDL" con un tiempo de 42,84 segundos, lo que le permitió situarse entre los tres binomios que cerraron el desempate sin penalizaciones.

La representación española volvió a mostrarse en los puestos altos de la clasificación gracias a Iván Serrano Sáez. Montando a "Corvara Blue PS", el jinete derribó un obstáculo en el desempate y concluyó en 39,78 segundos, resultado que le valió un meritorio cuarto puesto. Serrano ya había firmado también la cuarta plaza en la prueba Dos Estrellas con dificultades progresivas disputada el viernes.

En total, el desempate reunió a 15 jinetes, de los que ocho quedaron fuera de la lucha final tras penalizar en la primera ronda con derribos.

Abdullah Alsharbatly tras imponerse en el segundo trofeo de la tarde afirmó que "es un gran sentimiento ganar en Gijón, es increíble". El jinete saudí reiteraba su emoción: "Es un sentimiento increíble". Con total convicción, subrayaba: "Para mí, es el mejor campeonato del mundo. No hay discusión, es el mejor, no hay mejor espectáculo en Europa".

Visiblemente emocionado, Alsharbatly destacó también el ambiente que se vive en Las Mestas: "La gente es genial, el tiempo es increíble, la organización es fantástica y el público es muy cercano. No puedo estar mejor".

Este domingo volverá a competir y tratará de despedirse de Gijón por todo lo alto.

Clasificación Trofeo Caser 1º Abdullah Alsharbatly (Arabia Saudí) con "Quisandro"; 2º Mark Macualey (Irlanda) con "Destinee de Vains"; 3º Catherine Yen-Tung Chew (Singapur) con "Holanda VDL"; 4º Iván Serrano Sáez (España) con "Corvara Blue PS"; 5º Felipe Ramos Guinato (Brasil) con "Garota de Ipanema MC"; 6º Eduardo Álvarez Aznar (España) con "Harlequin des Flagues"; 7º Mia Leal Treviño (México) con "Calvin de Beaufort"; 8º Jur Vrieling (Países Bajos) con "Helwell du Chabus"; 9º Julio Arias Cueva (España) con "Caramboia"; 10º Juan Riva Gil (España) con "Fernhill Balou Beau"; 11º Sanne Thijssen (Países Bajos) con "Lolanda Z"; 12º Rodrigo Giesteira Almeida (Portugal) con "Comme Le Coeur"; 13º Aurelien Leroy (Francia) con "Gaia de l’Arlot"; 14º Beatriz Lanza (España) con "Mary Whiskys"; 15º Ismael García Roque (España) con "Be Blue".

Jules Orsolini y «Pa Uoa Island», durante un salto en la prueba de caballos jóvenes, ayer. / Marcos León

Orsolini se impone con autoridad

La jornada del sábado comenzó con el Trofeo Mahou, prueba destinada a caballos jóvenes de 6 y 7 años bajo el baremo A sin desempate. El recorrido, de 450 metros de longitud, contaba con un tiempo permitido de 81 segundos y un límite de 162, con 11 obstáculos y 13 esfuerzos a una altura comprendida entre 1,30 y 1,35 metros. En estas condiciones, el francés Jules Orsolini se alzó con el triunfo a lomos de "Pa Uoa Island", tras completar el trazado sin penalización en un registro de 64,72 segundos.

Muy cerca del ganador se situó el español Pello Elorduy Ibarzabal, con "Talent van het Appelsvoordehof", firmando igualmente un recorrido sin falta en 64,91 segundos. El podio lo completó el irlandés Harry Allen, que con "Ella Gold 3" paró el crono en 64,94 segundos.

La representación española tuvo un papel destacado: además del segundo puesto de Elorduy, Santiago Núñez Riva fue cuarto con "Valenza de Capellan" (65,62 segundos), y Carlota Castelltvi Lopez terminó quinta con "Jolidams des Torials" (66,24 segundos).

Clasificación Trofeo Mahou 1º Jules Orsolini (Francia) con "Pa Uoa Island"; 2º Pello Elorduy Ibarzabal (España) con "Talent van het Appelsvoordehof"; 3º Harry Allen (Irlanda) con "Ella Gold 3"; 4º Santiago Núñez Riva (España) con "Valenza de Capellan"; 5º Carlota Castelltvi Lopez (España) con "Jolidams des Torials"; 6º Jack Whitaker (Gran Bretaña) con "Ojamora"; 7º Iván Serrano Sáez (España) con "Talisker L3b"; 8º Sanne Thijssen (Países Bajos) con "Scendra Optima"; 9º Rodrigo Giesteira Almeida (Portugal) con "Special One"; 10º Luis Ortiz Agüera (España) con "Izolard Duverie Coco"; 11º Alessandra Battiulana (Italia) con "Leestone Cascoorent"; 12º Eduardo Álvarez Aznar (España) con "Stella de Betze Z"

Por la izquierda, Luis Ortiz Agüera, Julio Arias y Eduardo Álvarez Aznar. / MARCOS LEÓN

Premios a los "mejores atletas" CSI 2*

El Hípico gijonés reconoció ayer al mejor atleta asturiano, al mejor en la categoría U25, al mejor atlteta y al mejor atleta español en la categoría CSI2*.

El gran protagonista de la entrega fue Eduardo Álvarez Aznar, que recibió dos galardones: al mejor jinete español del CSI2* y al mejor atleta en el conjunto de pruebas de esta misma categoría. El madrileño acumula en su participación una medalla de plata en una prueba CSI2* y otra en el CSI4*, confirmando su regularidad en la pista gijonesa. El trofeo al mejor jinete asturiano fue para Julio Arias, que además firmó una gran actuación en la jornada al lograr el segundo puesto en la exigente prueba de cuatro estrellas.

En la categoría de mejor jinete U25 del CSI2*, el reconocimiento recayó en el cordobés Luis Ortiz Agüera, con dos victorias en pruebas de dos estrellas del concurso.

Hoy se entregarán otros seis premios adicionales, entre ellos el Trofeo LA NUEVA ESPAÑA, al mejor jinete español/a en las pruebas CSI 4*.