EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Actualizado: 31/08/2025 21:14 Ver galería > “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.

EN IMÁGENES: Así se ha vivido el ambiente previo al Avilés-Ponferradina Miki López “Llevamos mucho tiempo esperando un día como el de hoy. Ha sido mucho barro hasta llegar aquí. Ahora queremos disfrutar”, sostiene Sergio Fernández que, con su nueva camiseta del Avilés, está lleno de ilusión. Los blanquiazules debutan en Primera Federación ante la Ponferradina y, aunque la grada es consciente de que la empresa es complicada, nadie puede negar que es un momento que la afición llevaba tiempo anhelando. “No es un año sencillo, no somos de los favoritos. Vamos a sufrir, pero hay que aprovechar días como hoy”, afirma.