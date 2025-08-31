Un jinete sudafricano sorprende en el Gran Premio del hípico de Gijón (y el concurso bate récord de asistentes y de apuestas)

El gran protagonista de la última jornada de hípico en Las Mestas (Gijón) fue el sudafricano Oliver Lazarus, que con "Conbalthago PS" firmó una de las actuaciones más inesperadas, nada más y nada menos que en el Gran Premio de Gijón. Sin figurar entre los principales favoritos, consiguió un impecable doble cero y en el desempate paró el cronómetro en 43.32 segundos, lo que le otorgó la victoria absoluta.

El desempate de la gran final, disputada sobre un recorrido de 390 metros, con un tiempo permitido de 59 segundos y un límite de 118 segundos, presentó un trazado exigente de 8 obstáculos y 9 esfuerzos.

El segundo lugar lo ocupó el italiano Emanuele Camilli con "Chacco’s Girlstar", también con doble cero y un tiempo final de 44.05 segundos. En tercera posición se clasificó la amazona alemana Janne F. Meyer-Zimmermann montando a "Iron Dames Dubaï du Cedre", que completó el recorrido en 44.96 segundos sin penalizaciones.

En cuarta posición quedó el francés Julien Epaillard con "Fringa de Vesquerie", quien sumó 4 puntos en la segunda ronda, a pesar de un buen tiempo de 44.99 segundos. La mejor representante española fue Imma Roquet. Autonell con "Irvola del Maset", que terminó quinta tras sumar 4 puntos en la primera ronda y detener el cronómetro en 48.54 segundos.

Más atrás, el británico John Whitaker, a sus 70 años y a lomos de "Equine America Unick du Francport", volvió a dejar huella. Aunque no logró un recorrido perfecto, acumulando 5 puntos en total en la primera fase, logró pasar al desmpate y firmó un tiempo de 50.04 segundos y ningún fallo que le valió para situarse en la sexta posición.

El español Eduardo Álvarez Aznar con "Made In’t Ruytershof" quedó séptimo con 8 puntos y un tiempo de 47.39 segundos, seguido del belga Bertrand Genin con "Elliot de Gineau", que terminó octavo con 52.89 segundos.

Retiradas y susto en el Gran Premio

El Gran Premio de Gijón estuvo lleno de emociones y algún que otro susto. La primera serie de la jornada dejó cinco binomios retirados. En la quinta, cuando partía como favorito Rodrigo Giesteira Almeida con "Karonia L.", se retiró tras acumular 8 puntos al derribar varios obstáculos. Además, esa misma serie dejó la caída del español Antonio Mariñas Soto, cuyo caballo "Espresso Minotiere" frenó en seco provocando que el jinete saliese despedido. En la sexta serie también se produjeron cuatro retiradas. Pese a no ganar, John Whitaker acaparó la atención del público con su maestría en pista. En la séptima serie, Emanuele Camilli logró el único recorrido sin falta en 85.89 segundos, lo que anticipaba el gran papel que finalmente firmó en la final. Robin Muhr, favorito para las apuestas, también se retiró.

Concurso de récord de asistencia

El Hípico de Gijón volvió a demostrar por qué Las Mestas es una de las pistas más brillantes del calendario internacional, reuniendo a figuras consolidadas y a jóvenes promesas en un concurso cargado de espectáculo, que se despide hasta el año que viene. Y lo hace tras haber pasado 53.823 asistentes a lo largo de las seis jornadas del concurso, con una media de 8.970 cada jornada. Son los mejores datos registrados en la historia del concurso; destacando las más de 12.000 personas en la jornada final de este domingo.

Respecto a las apuestas, a lo largo de las seis jornadas de concurso, se apostaron un total de 621.327 euros, con una media diaria de 103.554,50 euros, lo cual también supone un récord.