El Lobas Oviedo Balonmano Femenino pierde por la mínima (33-34) en León

El Lobas Global se tuvo que conformar con el subcampeonato en el II Torneo de Verano Villanueva de las Manzanas. El equipo de Manolo Díaz cayó por la mínima (33-34) ante el anfitrión Caja Rural Cleba en un emocionante final. El conjunto ovetense tuvo que remar a contracorriente porque sólo fue por delante en el marcador durante los primeros minutos. El equipo leonés llegó a estar tres goles por encima (11-14) rumbo al descanso, al que se llegó con las azules (ayer de verde) dos tantos por debajo (15-17). En el segundo tiempo las cosas se iban a complicar aún más para las de Oviedo, que llegaron a ir perdiendo por 19-24. Fue Marta da Silva la que se echó el equipo a la espalda, gracias a lo cual lograron igualar el duelo (31-31) a falta de seis minutos, lo que permitió que se viviera un emocionante que llegó del lado del equipo de León. El Balonmano Gijón, por su parte, que se jugaba el tercer y cuarto puesto con el Ikasa Boadilla, perdió ante las madrileñas por un claro 23-35. Inés, con cinco tantos, fue la máxima goleadora de las gijonesas, que acabaron satisfechas pese a las dos derrotas del fin de semana al tratarse de rivales de superior categoría.

Derrota del Confía Base Oviedo.

El Confía Base Oviedo perdió ayer por 28-25 ante el Blendio Sinfín cántabro en un partido con dos mitades diferenciadas ante el que será el primer rival liguero en Vallobín, el próximo 13 de septiembre. En la primera parte, el cuadro local, mejor posicionado en la cancha, estuvo más acertado y llegó con una renta de siete (18-11) al descanso. Sin embargo, en la segunda, el equipo carbayón dio un paso adelante. Con una gran mejoría en defensa, los de Daniel Bandrés fueron capaces de llevarse el parcial en La Albericia. Los carbayones disputan su última prueba de pretemporada el domingo en un triangular en el Polideportivo Braulio García del Grupo Covadonga.