El Marino es el rey de la Copa Federación en Asturias: así ha sido la gran victoria del equipo de Luanco

El Marino confirma que es el rey de copas al lograr su octavo título de la fase asturiana de la Copa Federación, el sexto que logra su capitán Guaya. El conjunto luanquín se adelantó en el marcador y supo manejar el tempo del partido para llevarse la victoria, basándose en su solidez defensiva durante todo el encuentro ante el Mosconia.

Así fue la final de la fase asturiana de la Copa Federación: emoción desatada del Marino de Luanco / Mario Canteli

Basurto avisa

La primera ocasión fue del Marino, un disparo raso de Basurto que paró Víctor, y después lo intentó el Mosconia con un centro de Dani Palacio que paró Nel. En el minuto 20, un disparo raso de Basurto lo desvió el meta Víctor a córner. En el minuto 32, un robo de balón del Mosconia provocó un saque de esquina a favor del conjunto de Grado.

Los datos del partido Marino: Nel; Berto González (Pedro Orfila, min. 87), Borja Álvarez, Somolinos, Tomás Fuentes, Dailos (Guaya, min. 33); Pelayo Pérez, Chus Ruiz (Marti, min. 74); Basurto (Óscar Fernández, min. 74), Tito Leyva (Marcos Bravo, min. 87) e Íñigo Villaldea. Mosconia: Víctor Egboh; Uche, Gonzalo (Jandrín, min. 46), Jorge Morcillo, Cris Muñiz; Pablo Leiza (Javi Perera, min. 66), Aitor Brito (Jani, min. 74), Pablo Espina, Nico Arce; Dani Palacio (Isma Fagir, min. 66) y Juan Quirós. El gol: 1-0, min. 34: Tito Leyva. Árbitro: Juan González (Avilés). Amonestó a Somolinos y al entrenador Sergio Sánchez por el Marino, y a Uche, Gonzalo y Jorge Morcillo por el Mosconia. Marqués de la Vega de Anzo: unos 800 espectadores, con presencia de seguidores del Marino.

De un córner en contra al gol de la victoria

El equipo de Josmay acumuló muchos hombres dentro del área y el córner lo ejecutó Pablo Espina, abriendo el balón a la frontal del área, donde Cris Muñoz controló con el interior, pero Tito Leyva le arrebató el balón y recorriendo prácticamente sesenta metros, sin que ningún defensor del Mosconia estuviera en el círculo del centro del campo, encaró a Víctor y le batió con un potente disparo con la pierna derecha.

De nuevo Basurto

A partir de ahí, el Marino siguió presionando arriba, dificultando la salida de balón del Mosconia, y en el minuto 40 Basurto recortó con la derecha y su disparo con la izquierda lo detuvo Víctor en una buena intervención.

La lesión de Dailos

En el añadido de la primera parte, Guaya sacó una falta lateral y el despeje de la zaga del Mosconia terminó en una volea de Pelayo Pérez que se fue rozando el palo derecho. Dailos, en este primer tiempo, tuvo que ser sustituido al hacerse una pequeña brecha en la cabeza, para la que le tuvieron que dar cuatro puntos, pero que no tuvo consecuencias ya que pudo regresar a la celebración.

El Marino controla tras el descanso

Tras el descanso, el Mosconia dio entrada a Jandrín, de lateral derecho ofensivo, para buscar la reacción de su equipo. Pero fue el Marino el que tuvo una clarísima ocasión de gol por medio de Somolinos. El Marino se fue replegando, se metió más atrás y dejó la iniciativa al Mosconia, que no encontró espacios. La prueba es que Nel apenas tuvo que hacer intervenciones destacadas durante el partido.

En el minuto 85, el Marino pudo sentenciar. Lo intentó el Mosconia hasta el último momento a balón parado, pero sin generar demasiado peligro.