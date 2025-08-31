Siete asturianos irán al Mundial de maratón de Györ (Hungría)

El parragués Pedro Vázquez Llenín y el sotobarquense Javier López González (Jaire-Aventura Los Rápidos de Arriondas), actuales campeones de España de maratón y terceros en el 87º Descenso Internacional del Sella, ultiman, sin novedad, su puesta a punto con miras al Campeonato del Mundo de maratón, a disputar en aguas de Györ (Hungría), del 4 al 7 de septiembre, donde palearán en la modalidad de K-2.

El otro K-2 español

Otra K-2 del equipo nacional español será la formada por el gallego Joaquín Iglesias Rodríguez (Rías Baixas-Boiro) y el valenciano Izan Aliaga Montagud (As Torres-Romería Vikinga de Catoria).

El resto de la expedición asturiana

Otros palistas asturianos que integran la convocatoria del seleccionador nacional José Andrés Román Mangas, que pondrá rumbo hacia lares magiares el martes, 2 de septiembre, son: la piloñesa Andrea Rodriguez Alonso (Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas), en mujer sub-23 K-1; el naviego Diego Fernández Bedia (Los Cuervos de Pravia), en hombre sub-23 K-1; y los riosellanos Lucas Alonso Díez y Pedro García Pando (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), en K-2 junior.

También defenderá el pabellón español en esa misma cita la gijonesa Miriam Vega Manrique (Escuela de Piragüismo de Aranjuez), esta en categoría mujer senior K-1, pero en la distancia corta de maratón.