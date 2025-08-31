Siete asturianos irán al Mundial de maratón de Györ (Hungría)
Pedro Vázquez Llenín y Javier López González, uno de los K-2 de España
El parragués Pedro Vázquez Llenín y el sotobarquense Javier López González (Jaire-Aventura Los Rápidos de Arriondas), actuales campeones de España de maratón y terceros en el 87º Descenso Internacional del Sella, ultiman, sin novedad, su puesta a punto con miras al Campeonato del Mundo de maratón, a disputar en aguas de Györ (Hungría), del 4 al 7 de septiembre, donde palearán en la modalidad de K-2.
El otro K-2 español
Otra K-2 del equipo nacional español será la formada por el gallego Joaquín Iglesias Rodríguez (Rías Baixas-Boiro) y el valenciano Izan Aliaga Montagud (As Torres-Romería Vikinga de Catoria).
El resto de la expedición asturiana
Otros palistas asturianos que integran la convocatoria del seleccionador nacional José Andrés Román Mangas, que pondrá rumbo hacia lares magiares el martes, 2 de septiembre, son: la piloñesa Andrea Rodriguez Alonso (Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas), en mujer sub-23 K-1; el naviego Diego Fernández Bedia (Los Cuervos de Pravia), en hombre sub-23 K-1; y los riosellanos Lucas Alonso Díez y Pedro García Pando (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), en K-2 junior.
También defenderá el pabellón español en esa misma cita la gijonesa Miriam Vega Manrique (Escuela de Piragüismo de Aranjuez), esta en categoría mujer senior K-1, pero en la distancia corta de maratón.
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Tremendo susto en La Calzada (Gijón): encuentran por la noche una serpiente de gran tamaño en la acera de una conocida calle
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Incendio en el centro de Oviedo, a tope de turistas: un fuego en una cocina obliga a un desalojo
- Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Transportes autoriza la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, una demanda histórica: 'Es un día muy importante para Siero y para todo el centro de Asturias
- Grave agresión en la noche de San Agustín: apuñalan en la espalda a un joven de 19 años en Avilés