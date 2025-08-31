Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue el triatlón del Santa Olaya: Andrea Trigo y Pello Osoro, ganadores en la playa del Arbeyal

La deportista gallega y Christian Mesa resultan vencedores del Circuito Astur Cántabro

En la imagen superior, el podio general del Triatlón del Santa Olaya: por la izquierda, Sara Iglesias, Adrián Cerro, Diego Jove, Raquel Alzaga, Pello Osoro, Andrea Trigo, Christian Mesa, Iria Fernández, Marina Guerra y Álvaro Cerro.

Jimena A. Callejo

Gijón

La XXXI edición del Triatlón CNSO tuvo ayer dos claros vencedores: Andrea Trigo y Pello Osoro. La competición tuvo como escenario la playa del Arbeyal en Gijón y estuvo organizada por el Club de Natación Santa Olaya en colaboración con la Federación de Triatlón del Principado de Asturias. El torneo reunió a atletas de toda la región y de otras comunidades autónomas en una jornada calurosa, destacando especialmente la actuación de la AD Náutico de Narón. El club gallego ocupó los primeros puestos tanto en las categorías femeninas como masculinas. "Estamos muy orgullosos del trabajo realizado hoy", aseguraban sus miembros.

El podio del Circuito Astur Cántabro: de izquierda a derecha, Manuela Fernández, directora general de Deporte; Christian Mesa, Marina Guerra, Diego Jove, Andrea Trigo, Álvaro Cerro, Lorena Fanjul, Ángel Fernández, presidente de la Federación Asturiana, y Gonzalo González, presidente del Santa Olaya. | / FTPA

Puntuable para el Circuito Astur Cántabro

El triatlón, que comenzó a las 10.00 horas, consistió en un recorrido de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, teniendo como meta las instalaciones del club. Además, se trató de una competición puntuable para el Circuito Astur Cántabro de Triatlón 2025.

Un recorrido "muy entretenido y divertido"

Las primeras en saltar a las aguas del Arbeyal fueron las mujeres, siendo Andrea Trigo -perteneciente al Náutico de Narón- la vencedora absoluta de la categoría femenina. La joven triatleta se mostró muy satisfecha con el recorrido, que calificó de "muy entretenido y divertido", y añadió que el formato del circuito le resultó diferente y muy interesante en comparación con otras competiciones. Raquel Alzaga, también del Náutico de Narón, e Iria Fernández, del Club Triatlón Oviedo, completaron el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Un prueba muy reñida

Pocos minutos después de la salida femenina, fue el turno de los hombres, proclamándose campeón absoluto de la prueba Pello Osoro, miembro del grupo vizcaíno Peñota Dental Alusigma. Sin embargo, la competencia fue reñida especialmente con la actuación de Diego Jove, del APTRI de la Universidad de Oviedo, que se alzo con el segundo puesto. En tercer lugar finalizó Christian Mesa, del Club Triatlón Lugones. "Ha estado reñido", comentó Jove tras cruzar la meta.

Un campeón muy joven

El joven se consagró además como campeón del I Circuito Astur Cántabro de Triatlón, en el que se premió a los tres primeros clasificados con licencia asturiana o cántabra. Trigo compartió con él la victoria en este circuito, mientras que Marina Guerra y Christian Mesa ocuparon la segunda posición. Lorena Fanjul y Álvaro Cerro completaron el podio, consiguiendo el tercer lugar.

Tracking Pixel Contents