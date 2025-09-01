El Astur, cuarto semifinalista de la Copa Asturfútbol
N. L.
Oviedo
El Astur se impuso ayer por 4-0 al Vallobín y se clasifica para las semifinales de la Copa Asturfútbol, competición que se estrena este año con equipos de Primera Asturfútbol y con una plaza para disputar la previa de la Copa del Rey en juego. Los tantos del Astur fueron de Adri Castro, Armada Wilmer y Marcos Iglesias.
Los otros tres equipos que van a disputar las semifinales tras liderar sus grupos son: Andés, Puerto Vega y TSK Roces.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos