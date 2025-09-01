Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Astur, cuarto semifinalista de la Copa Asturfútbol

N. L.

Oviedo

El Astur se impuso ayer por 4-0 al Vallobín y se clasifica para las semifinales de la Copa Asturfútbol, competición que se estrena este año con equipos de Primera Asturfútbol y con una plaza para disputar la previa de la Copa del Rey en juego. Los tantos del Astur fueron de Adri Castro, Armada Wilmer y Marcos Iglesias.

Los otros tres equipos que van a disputar las semifinales tras liderar sus grupos son: Andés, Puerto Vega y TSK Roces.

