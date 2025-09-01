El Avilés da por cerrado el mercado: estos son sus últimos dos fichajes

El Avilés vivirá un final de mercado bastante tranquilo. Los blanquiazules cerraron ayer su plantilla de cara a la nueva temporada con los fichajes de Osky, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y Guzmán Ortega, que estuvo en el palco durante el encuentro con la Ponferradina. Con ellos dos, los dos laterales sub-23 que tanto ansiaba Miguel Linares, se da por cerrado un equipo en el que no seguirá Josín Martínez que, como avanzó este avanzó este periódico, no cuenta en los planes del club avilesino. Durante estas últimas horas se trabaja para tratar cerrar la salida del central ovetense, que cuenta con el interés de Langreo y Lealtad, entre otros equipos de Segunda Federación.

La operación para conseguir la cesión de Guzmán Ortega no ha sido sencilla. El Avilés peleó, desde las primeras semanas del mercado, para hacerse con sus servicios, pero la Cultural Leonesa se cerraba en banda a dejarle salir. Querían tener un sustituto de garantías cerrado antes de pensar en la cesión del joven defensor. De hecho, el lateral tuvo minutos en Segunda División durante este inicio de campaña, los últimos en El Molinón ante el Sporting de Gijón. Fue en ese encuentro en el que se terminaron de ultimar las negociaciones. El Marbella insistió mucho en hacerse con el futbolista, pero finalmente la insistencia de Miguel Linares ha tenido sus frutos. El jienense se ha llevado un jugador que apunta a ser titular en la banda derecha del Suárez Puerta y por el que han preguntado varios equipos de Primera Federación.

El zaguero de la Cultural Leonesa no llegará solo al Avilés. Los blanquiazules han cerrado también el fichaje de Osky para reforzar el puesto de lateral izquierdo. El asturiano, que formó parte de la plantilla que logró el ascenso a Primera Federación, estaba sin equipo desde que el club avilesino decidió prescindir de sus servicios, pero a pesar de ello no perdió la esperanza de regresar al Suárez Puerta. Tales eran sus ganas de volver que, durante el verano, llegó a rechazar ofertas de equipos de la tercera categoría del fútbol nacional. Su condición de jugadro sub-23, algo que también será la próxima campaña, le hacía ser un objetivo codiciado en el mercado de fichajes, pero el ovetense tenía claro que quería seguir como blanquiazul. Cierto es que el Avilés buscó, durante semanas, un jugador para su posición, pero finalmente se ha decantado por el ex del Oviedo. Para estar a tono Osky ha estado entrenándose por su cuenta. Con su firma más la de Guzmán Ortega el club blanquiazul da por cerrada su defensa y, por consiguiente, el apartado de fichajes durante este mercado.

Osky, en un encuentro de la pasada temporada / Ricardo Solís

Josín, la única salida

Eso sí, Miguel Linares aún tiene trabajo pendiente en el apartado de salidas. El Avilés confirmó ayer, con el reparto de dorsales, que no cuenta con Josín Martínez para la presente pretemporada y lleva varios días trabajando en una salida para el asturiano. En estos momentos todas las opciones están abiertas y se ha planteado la posibilidad de que el central salga como cedido del Suárez Puerta. Pretendientes no le faltan, sobre todo en Segunda Federación, y hay dos equipos asturianos detrás de sus servicios: el Langreo y el Lealtad. Es las próximas horas se tratará de desbloquear la situación.

Con los fichajes de Guzmán Ortega y Osky y la salida de Josín el Avilés da por cerrado un mercado en el que se han hecho veintiún movimientos: trece fichajes y diez salidas. Los blanquiazules han incorporado a Nando Almodóvar, Campabadal, Eze, Guzmán Ortega, Osky, Borja Granero, Yasser, Pablo Álvarez, Adri Gómez, Quicala, Cayarga, Raúl Hernández y Raúl Rubio y han dado salida, ya sea porque sus contratos finalizaron en junio o porque ya no contaban, a Cebollada, Callís, Soler, Josín Martínez, Alarcón, Davo Fernández, Mecerreyes y Momoh.