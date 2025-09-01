Bloque, cantera y refuerzos de calidad, la clave del Bádminton Oviedo

A falta de tres semanas para el inicio liguero, el Bádminton Oviedo ya ha cerrado su plantilla para la temporada 25-26 en División de Honor. Para esta nueva campaña en la máxima categoría nacional, el conjunto ovetense ha apostado por una plantilla en la que se combina un importante número de renovaciones con hasta seis caras nuevas, muchas de ellas provenientes del mercado extranjero.

El club ha apostado por la continuidad de muchos de sus jugadores y un total de ocho siguen defendiendo la camiseta azul. Son los casos de Laura Álvarez, Amaia Torralba, Ágnes Klára Korosi, Ruth Veiguela, Kristina Sotomayor, Vicente Gázquez, Álvaro Leal y el olímpico salvadoreño Uriel Canjura. A esta importante base se suman dos jugadores formados en la entidad ovetense. Tras destacar en Primera Oro, Marcos García y Adolfo López dan el salto a la élite del bádminton, en una importante apuesta del club por la cantera.

En cuanto a las incorporaciones, el Bádminton Oviedo ha fichado a Ania Setién, Carlos Piris, Antonio Iglesias e Iván Torre. Este último fue pieza clave en el ascenso del gijonés Bádminton Astures a División de Honor. El club también ha puesto el foco en el mercado más allá de nuestras fronteras y ha incorporado al alemán Oei Milan, al polaco Mikolaj Szymanowski y al irlandés Rachel Sugden.

En total, la plantilla para la presente campaña contará con 17 jugadores y desde el club catalogan como positivo el trabajo realizado durante el verano. "Estamos muy contentos con el cierre del mercado. Hemos conseguido mantener al 80% de la plantilla que nos llevó a semifinales el año pasado, hemos apostado por la cantera y hemos encontrado un equilibrio con refuerzos internacionales que nos pueden dar puntos en momentos clave", valora el entrenador del club azul, Jonhattan Martínez.

Y de puertas para adentro todos tienen claro el objetivo. "Hay que asegurar la permanencia y de ahí hacia arriba", desveló Laura Álvarez, mientras que Kristina Sotomayor destacó que "será una temporada especial y con mucha ilusión por volver a competir al máximo nivel". La andadura del Bádminton Oviedo arrancará el próximo sábado 20 de septiembre (18:00 horas, La Tejerona, Gijón) en el primer derbi asturiano de la historia de la División de Honor ante el recién ascendido Astures. "Va a ser un partido muy emocionante", subrayó Vicente Gázquez.