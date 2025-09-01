Dani Vidal, entrenador del Avilés, en positivo con su equipo: "El castigo ha sido duro, se han visto cosas buenas"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó la dura derrota de su equipo ante la Ponferradina y, a pesar del marcador, quiso destacar las cosas buenas que hizo su equipo. Estas son sus palabras:

Análisis del partido. “Estamos jodidos, a nadie le gusta perder y menos delante de tu gente. Creo que el castigo ha sido duro para lo que se ha visto en el campo. Éramos conscientes del rival que nos enfrentábamos, lo bien trabajado que está y que sería difícil pasarles por encima. La verdad que estoy sorprendido de lo que ha producido el equipo a nivel ofensivo: han sido 11 córneres, 8 tiros, 4 faltas laterales, 2 faltas frontales… De los tres goles el único que es forzado por el rival es el primero, que es un centro de mucho nivel de Diego Moreno. El segundo y el tercer gol son muy evitables, son acciones de juego directo donde no puedes dejar botar el balón. Me voy con una sensación agridulce, he visto muchas cosas buenas y tenemos muchísimo margen de mejora, pero que te vas dolido porque por acciones controlables te vas con un 0-3.

La falta de colmillo del Avilés. “Creo que nos hemos apagado en la frontal del área. Hemos tenido centros con tiempo que los hemos tirado fuera y hemos fallado en la última decisión. Otras veces han sido cosas técnicas, como el último tiro de Kevin Bautista que se va por encima o una jugada de Cayarga en el área pequeña. Son situaciones claras de gol, como entrenador te da cierta tranquilidad porque hemos producido. Estaría más preocupado si no llegásemos a generar.

La efectividad de la Ponferradina. “La Ponferradina tiene jugadores de muchísimo nivel, que no les puedes dar ninguna situación de ventaja, porque no fallan. No es normal la efectividad que han tenido hoy. Vamos a ser autocríticos, porque, aunque se hayan hecho muchas cosas bien, el margen de mejora es muy grande”.

El primer gol, en el minuto 2. “Ese gol no cambia para nada nuestro plan de partido. Si puede desestabilizar al equipo si ves que después no hay juego y todo se parte. No noté que el equipo no se encontrase bien a pesar de ir por detrás en el marcador”.

La elección del once titular. “Escogí a Adri Gómez para la zaga porque queríamos dar más consistencia a la línea defensiva. Creo que es importante que los jugadores con más partidos en la categoría ayuden a los que menos tienen. Es una posición familiar para Adri, ha jugado muchas veces como central y creíamos que nos podía dar cosas con y sin balón. Es verdad que a mi me gusta jugar con dos delanteros, pero me gusta adaptarme y creo que Cayarga tiene mucho potencial como 10. Es un jugador que en Segunda División jugo muchos partidos ahí, que está en una edad para retomar ese punto en su carrera que quizá en las últimas temporadas le ha costado un poquito más. Hoy la elección ha sido de Berto, otros compañeros han entrado desde el banquillo,

El equipo busco el gol hasta el último minuto. “Creo que es algo positivo del partido. Hemos buscado el 1-3 hasta los últimos minutos y no hemos querido bajar los brazos. Ojalá hubiese entrado el gol de Kevin para dar una pequeña alegría a la afición.