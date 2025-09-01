Mundial femenino de rugby: la España de Clara Piquero, eliminada al perder ante Irlanda pese a dar la cara

La selección española femenina de rugby, con la asturiana Clara Piquero en sus filas, perdió ayer en Northampton (Inglaterra) contra Irlanda (43-27) su segundo partido de la Copa del Mundo, lo que la deja sin opciones de jugar los cuartos de final, a falta de su duelo contra Japón en el cierre de la fase de grupos.

España, que jugó de igual a contra el quinto equipo de la clasificación mundial durante más de media hora, sumó su primer punto en el torneo gracias a los cinco ensayos plantados, que valen una bonificación ofensiva. Un error de Zahía Pérez, confundida por un mal bote del oval, facilitó que Irlanda se adelantase pronto mediante la apertura Danna O'Obrien, que poco después resolvió una larga acción de ataque de su equipo con un pase para Amee-Leigh Costigan, que corrió hasta la esquina para poner el 12-0.

La doble desventaja picó en su orgullo a las españolas, quienes acamparon durante el siguiente cuarto de hora en el campo irlandés gracias a una tremenda presión sobre las rivales, impotentes para contrarrestar las pescas en zona de placaje y para detener las acometidas de las delanteras. La segunda mitad, en la que el desgaste mermó el ritmo del encuentro y ninguno de los dos equipos lograba circular en defensa para incomodar a las rivales, fue un recital ofensivos con tres ensayos por bando.