Salto en Tailandia: así fue la actuación de la selección española femenina de voleibol en el Mundial

Una máquina del tiempo devuelve a España a 1982. El país todavía no pertenecía a la Unión Europea, quedaban décadas para que se introdujese el euro y la democracia era algo nuevo. La vida de los aficionados que pudieron disfrutar de esa edición del mundial de voleibol era muy distinta a la de este verano, pero hay algo que conecta a 1982 con 2025 y es que la selección española femenina de voleibol regresó a un mundial 43 años más tarde.

María Schlegel, talento a rebosar

Las protagonistas de este hito ni siquiera habían nacido en la última presencia de la selección en una competición con tal magnitud y ejemplo de ello es la asturiana María Schlegel. Nació en 1993 en una familia de deportistas, con un talento a rebosar que le hizo destacar en atletismo y en voleibol simultáneamente.

María Schlegel, en el Palacio de los Deportes de Gijón / Marcos León

Del atletismo al voleibol

Con 18 años, teniendo bajo su poder los aún vigentes récords de Asturias de salto de altura (pista cubierta y pista al aire libre) y triple salto de aire libre, se mudó a Madrid a la residencia Joaquín Blume. Logró participar en mundiales, europeos y juegos olímpicos de la juventud en las categorías inferiores de atletismo, pero fue el voleibol el que acabó ganando el pulso. A los 21 años, en 2015, fichó por el Alcobendas y en los últimos diez años ha defendido la camiseta de diferentes equipos europeos como el Haris de Tenerife o el USC Münster, con el que disputó la Champions League.

Una jugadora experimentada

La experiencia europea no le falta a la jugadora asturiana, que en 2015 entró en la selección española, y desde hace unos días tampoco le falta práctica mundial, aunque unas molestias diez días antes de que arrancase la competición casi la alejan de Tailandia. "Estar allí fue algo increíble, cuando empecé en la selección no existía la posibilidad, jugábamos premundiales y nos quedábamos muy lejos", confiesa Schlegel.

Orgullo por lo conseguido

La jugadora asturiana es consciente del nivel con el que cuenta el mundial y relata con orgullo la satisfacción con la que la selección española terminó el mundial: "estás compartiendo vida con las mejores jugadoras del mundo, por ejemplo contra Turquía; sabes que son superiores pero les estás compitiendo, es con lo que nos tenemos que quedar".

Una competición global que este 2025 resultó más accesible para las selecciones. Hasta esta edición, eran solo 24 países los que podían disputar el torneo, ahora son 32. El método de clasificación para el mundial, que se está celebrando en Tailandia, se basó en el ránking mundial tras las competiciones internacionales del verano anterior. Las primeras 32 selecciones formarían parte del mundial, y las españolas, como asegura María Schlegel, "dejaron todo hecho antes del último partido" posicionándose en el puesto número 29.

Una selección de calidad

El cambio de normativa, a pesar de que la jugadora asturiana vea como desfavorable el ránking como método de clasificación, confirma que fue una de las claves para que España rompiera la sequía de participación en mundiales. También marcó la diferencia la calidad de la selección, Schlegel confiesa que "el nivel de las jugadoras es de los más altos que ha habido en muchos años, cualquier jugadora de la selección o que se han quedado fuera tienen el nivel para estar jugando y eso es algo que otros años no había".

Demostrar su valor

La selección femenina de voleibol quería demostrar su valor, tenían muy claro dónde estaban y dónde querían llegar. "La competición nos puso en el lugar que yo creo que queríamos, que la gente hablase de nosotras, y demostramos un buen nivel de voleibol". En el último Europeo perdieron en octavos contra Italia, una de las favoritas, y acabaron decimosextas. En el Mundial perdieron dos partidos en la fase de grupos, contra Turquía y Canadá, y obtuvieron la primera victoria española de la historia superando a Bulgaria. La selección consiguió el tercer puesto dentro de su grupo y una clasificación total similar a la del Europeo, lo que confirma que el nivel del voleibol en Europa es muy alto.

María Schlegel resume el Mundial como "una experiencia súper chula", y cuenta que tras Tailandia "toca seguir trabajando, pero también descansar, que lo necesito".