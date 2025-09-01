Últimos triunfadores en Las Mestas: la triple corona joven de Orsolini, el doblete de Van Paesschen y Aznar se lleva el trofeo LA NUEVA ESPAÑA

El francés Jules Orsolini volvió a ser protagonista en Las Mestas al conquistar el oro en la prueba de Caballos Jóvenes con "Au Pou Island". Con esta victoria, el binomio firma una participación extraordinaria al imponerse en las tres pruebas de la categoría, un hito que solo tenía dos precedentes en este concurso: el del caballo "Heliodor Hybris" en 2014 y el de "NFS Angelina" en 2023.

La primera prueba de la mañana de ayer fue la que coronó al jinete galo y estuvo marcada por una gran igualdad, resuelta por apenas unas centésimas. Orsolini y "Au Pou Island" firmaron un tiempo de 37,34 segundos, suficiente para superar a sus rivales en la prueba de Baremo A con desempate, sobre una altura de entre 1,30 y 1,35 metros.

El recorrido inicial constaba de 450 metros, con un tiempo permitido de 78 segundos y un límite de 156 segundos, distribuidos en 11 obstáculos y 14 esfuerzos. Para el desempate, al que accedieron 12 binomios, el trazado se redujo a 300 metros, con un tiempo permitido de 52 segundos y un límite de 104 segundos, compuesto por 7 obstáculos y 8 esfuerzos, entre ellos un doble fondo vertical.

La plata fue para Álvaro González de Zárate, que con "Pop UP" detuvo el crono en 37,76 segundos, quedándose a solo unas décimas del vencedor. El bronce lo conquistó Harry Allen, en esta ocasión con "Ella Gold 3", tras completar su recorrido en 38, 94 segundos. En total, participaron 26 jinetes, consolidando una de las pruebas más esperadas del certamen.

Además, se entregaron los trofeos adicionales del concurso de caballos jóvenes, y ambos recayeron también en el jinete francés Orsolini: al mejor atleta sub25 y al mejor atleta.

Trofeo Coca-Cola CSIYH1* 1º Jules Orsolini (Francia) con "Ua Pou Island"; 2º Álvaro González De Zárate (España) con "Pop UP"; 3º Harry Allen (Irlanda) con "Ella Gold 3"; 4º Mans Thijssen (Países Bajos) con "Nouveau Noir Evo"; 5º Carlota Castellví López (España) con "Jolidiams des Tocrias"; 6º Jesús Garmendia Echevarría (España) con "Nina Tilla"; 7º Jack Whitaker (Gran Bretaña) con "Ojamora"; 8º Imma Roquet Autonell (España) con "Ebba Del Maset"; 9º Saúl Gutiérrez Oti (España) con "Stakkalot PS"; 10º Iván Serrano Sáez (España) con "Talisker L3b"; 11º Sanne Thijssen (Países Bajos) con "Scendra Optima"; 12º Luis Ortiz Agüera (España) con "Iolarzel Duverie Coco".

Mercedes Fernández entrega el premio a Eduardo Álvarez Aznar. / Marcos León

Álvarez Aznar se lleva el trofeo LA NUEVA ESPAÑA LA NUEVA ESPAÑA entregó ayer en Las Mestas el trofeo al mejor jinete español del CSI 4*, que recayó en Eduardo Álvarez Aznar. El galardón fue entregado por Mercedes Fernández, responsable comercial de LA NUEVA ESPAÑA en Gijón. El jinete protagonizó una destacada actuación durante el certamen, en el que logró dos medallas de plata, una en el CSI 2* y otra en el CSI 4*.

Constant van Paesschen, durante la prueba. / MARCOS LEÓN

Van Paesschen se va con dos oros

El belga Constant van Paesschen volvió a imponerse en Las Mestas y, junto a su yegua "Diaz du Thot", se adjudicó el Trofeo Lacera, la segunda prueba de la jornada de ayer. Con este triunfo, el binomio sumó su segundo oro en la categoría de Cuatro Estrellas, tras haber ganado también el sábado.

La prueba, disputada bajo Baremo A y sin desempate, se desarrolló sobre un recorrido de 490 metros, con un tiempo permitido de 79 segundos y un límite de 158 segundos, compuesto por 12 obstáculos y 14 esfuerzos. Participaron 32 jinetes, y Paesschen se llevó la victoria con un brillante tiempo de 61,02 segundos.

La plata fue para Abdullah Alsharbatly, que vuelve a subirse al podio tras su victoria en la prueba dos estrellas del sábado. El jinete saudí superó los obstáculos de forma impecable junto a su caballo "Alamo" en 61,37 segundos.

El bronce fue para la checa Sara Vingralkova y su caballo "Damocles From Second Life Z", que completaron el recorrido propuesto para este cuatro estrellas en 62,85 segundos, también de forma perfecta.