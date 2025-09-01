La Vuelta Ciclista a España se da un respiro antes de que el pelotón tome rumbo al infierno asturiano

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) dio ayer un importante golpe sobre la mesa justo antes de la primera jornada de descanso de la Vuelta a España. La actuación del danés, máximo favorito para ganar la ronda española, fue sobre todo un aviso a navegantes cuando ya se intuyen en el horizonte las etapas que están destinadas a dictar sentencia. Y esas no son otras que las que van a transcurrir por Asturias, especialmente los finales en alto del Angliru y La Farrapona.

El Angliru y La Farrapona abren la ventana al mundo / Miki López / LNE

Descanso en Pamplona

Tras la jornada de descanso de hoy, con la caravana descansando en Pamplona, mañana tendrá lugar una etapa similar a la de ayer, con el final en un puerto de primera categoría, Larra Belagua, en Navarra, en el que puede haber de nuevo batalla entre los hombres importantes de la general. Si en la jornada de ayer solo se subió el puerto final, en la de mañana, además del que hace de final de etapa, tendrán que ascender otro de tercera categoría.

Bilbao, donde triunfó José Enrique Cima

De Navarra, el pelotón se irá a Bilbao, donde el miércoles habrá una atractiva etapa. Hasta siete puertos, todos de segunda y tercera, tendrán que ascender los ciclistas antes de llegar a la capital vizcaína. Un final de grato recuerdo para el ciclismo asturiano, puesto que en Bilbao grabó su nombre con letras de oro José Enrique Cima, ganador en 1978 tras superar en la llegada nada menos que a Bernard Hinault, a la postre ganador de la general. "Antes de la meta había 50 metros de descenso y en la última curva, que era peligrosísima, adelanté por dentro a Heredia e Hinault, que disputaban el sprint", rememoraba a LA NUEVA ESPAÑA el periodista y exciclista en 2011, cuando La Vuelta regresó al País Vasco 33 años después.

Contador y Froome, en la subida a La Farrapone, en 2014 / Roberto Menéndez

Dos puertos legendarios y una salida inédita

Tras el paso por Bilbao se irán a Cantabria, en una etapa entre Laredo y Los Corrales del Buelna, un aperitivo a la llegada a Asturias, que tendrá lugar el viernes con el mítico final en el Angliru. Ese día, con salida en Cabezón de la Sal, las dificultades montañosas se concentrarán en el tramo final, con las ascensiones a La Mozqueta y El Cordal, antes del coloso de Riosa. Al día siguiente, el final en La Farrapona. Saldrán de Avilés y subirán el Tenebreo y San Lorenzo antes del puerto somedano. El domingo la Vuelta abandona Asturias en dirección a Galicia con una salida inédita, en Vegadeo.