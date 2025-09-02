Los asturianos de la Vuelta Ciclista a España, a dar "batalla" en las duras etapas del Principado

Los tres asturianos que están participando en la Vuelta Ciclista a España agradecieron el primer día de descanso, que tuvo lugar ayer tras nueve etapas en las que el pelotón, siempre a un ritmo endiablado, ha pasado por cuatro países. Sinuhé Fernández (BH Burgos Burpellet), Hugo de la Calle (BH Burgos Burpellet) e Iván García Cortina (Movistar) han tenido protagonismo en esta primera parte de la carrera. De la Calle fue el último superviviente de la escapada el primer día de competición, a Sinuhé también se le ha visto muy activo buscando las fugas y a Cortina le ha tocado ayudar al sprinter de su equipo, el venezolano Aular, a estar bien colocado en las llegadas masivas.

Cimas asturianas de la Vuelta Ciclista a España 2025. La Farrapona / Miki López

Una semana complicada para el Burgos BH Burpellet

Estar hoy en la línea de salida, en el Parque Natural de Sendaviva, en Navarra, es ya de por sí un éxito, especialmente para los dos ciclistas asturianos del Burgos BH Burpellet, que han visto como un virus golpeaba a su equipo, obligando a tres de sus compañeros a abandonar. De hecho, el castrillonense Hugo de la Calle se vio afectado por ese virus, como explicaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA: "No ha sido una semana fácil, que seamos solo cinco en el equipo demuestra cómo ha sido la semana para el equipo, con los problemas de salud que hemos arrastrado. Yo me he visto afectado, pero dentro de lo que cabe he sido de los más leves. Doy gracias por ello".

Recuperando día a día

Unas malas sensaciones que parece haber dejado atrás, lo que le motiva para seguir adelante y tratar de completar las tres semanas de Vuelta: "Parece que me he empezado a recuperar algo. En las dos últimas etapas antes del descanso volvieron un poco las sensaciones a la normalidad, sin estar al cien por ciento, pero ya acercándose a lo más normal".

Lo bonito que puede ser llegar a Asturias

Una mejoría que llega en un momento muy especial. Y es que la Vuelta se dirige hacía Asturias (el viernes llegan al Angliru, el sábado a La Farrapona y el domingo sale de Vegadeo) y para los tres ciclistas del Principado eso es algo muy especial: "Estoy esperando con muchas ansias las etapas de casa, no me quiero imaginar cómo va a ser de bonito vivirlas; pero de momento quiero pensar día a día porque viendo lo rápido que te puedes ir a casa nunca sabes si vas a llegar o no".

La primera vuelta de tres semanas para De la Calle

Por eso, prefiere centrarse en lo de hoy: "Quiero ver qué tal responden las piernas después del día de descanso, que al final estamos en proceso de experimentación. Desde hace unos días vengo superando los récords de días consecutivos corriendo. No sé cuándo dirá el cuerpo basta. De momento, quiero seguir disfrutando de la Vuelta, que hubo unos días que no lo pude hacer mucho, pero ahora podemos otra vez seguir disfrutando, aprendiendo y que venga lo que tenga que venir".

Sinuhé Fernández, cogiendo fuerzas

Su compañero Sinuhé Fernández destacaba en conversación con LA NUEVA ESPAÑA la velocidad a la que se está yendo: "Esta primera semana de la Vuelta ha sido bastante rápida, por no decir muy rápida, se ha ido volando. Ayer (por el domingo) se notaba la fatiga". Por eso, quiso aprovechar "el día de descanso para coger un poco de fuerzas". Sobre todo, con lo que viene: "Ahora vienen las etapas de Asturias, así que vamos a intentar plantear cada día una batalla, hacerlo lo mejor posible, buscar las fugas… Estoy con ganas de las dos etapas de Asturias, en un terreno que conozco bastante bien, y por supuesto con ganas de llegar a casa, de dejarnos ver delante de la afición asturiana".

Cortina, a por la etapa de Corrales del Buelna

Iván García Cortina, por su parte, dijo encontrarse "bien" en una Vuelta en la que su equipo, el Movistar, está "yendo a buscar etapas" ante la ausencia de un hombre para la general. En su caso, tiene marcada una para intentar la victoria: "Igual en la de Corrales del Buelna puedo jugar yo un poco a meterme en la fuga y a ver cómo sale la etapa, habrá que intentarlo". En cuanto a las de Asturias, dice que serán "exigentes" y que "van a marcar diferencias".

La ruptura entre Ayuso y el UAE ya es oficial: el español apunta al Lidl-Trek

Lo que era un secreto a voces se hizo oficial en un comunicado emitido ayer por el equipo UAE Emirates-XGR: el español Juan Ayuso y el equipo emiratí han alcanzado un acuerdo para rescindir al final de este 2025 el contrato que les unía hasta la temporada 2028. El español, de 22 años, llevaba en el UAE desde 2021.

"Juan ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen nuestra organización", explicó Mauro Gianetti, director general del equipo, .

A Ayuso, presente en la 80ª. Vuelta a España en la que ganó la séptima etapa entre Andorra y Cerler pero ya descartado en la pelea por la general, expresó su agradecimiento, muchos le sitúan a partir de la próxima temporada en el equipo Lidl-Trek.