Este Avilés tiene mucha defensa: el club presenta a dos jugadores que deben darle solidez y experiencia

Los últimos refuerzos del Avilés, con los que busca mejorar su línea defensiva, fueron presentados hoy en el Suárez Puerta. Se trata de dos perfiles muy diferentes con los que el equipo blanquiazul va a sumar la experiencia y solidez de Borja Granero y la frescura y juventud de Guzmán. Un central y un lateral derecho que darán más opciones a Dani Vidal y que deben servir para ayudar al equipo a conseguir el objetivo prioritario de conservar la categoría a la que tanto esfuerzo le ha costado llegar.

Miguel Linares, agradecido a los dos nuevos

El director deportivo del club, Miguel Linares, agradeció a cada uno de ellos su disposición a venir al Avilés, destacando en el caso de Granero su "experiencia contrastada en la categoría". "No lo hemos visto todavía debutar, fue una de las últimas llegadas que tuvimos en la posición de central, para nosotros incorporar un jugador con su experiencia y jerarquía es importante, viene a ser un jugador de peso en la defensa, línea que estábamos tratando de reforzar".

Dani Vidal, durante el entrenamiento de este martes en el Suárez Puerta / Luisma Murias

Dos perfiles diferentes

En cuanto al lateral derecho Guzmán, Linares explicó que, pese a su juventud (21 años), se trata "de un jugador que ya ha competido esta temporada en Segunda con la Cultural, que viene a préstamo por una temporada, y que estamos supercontentos de contar con él. Es un jugador que tiene experiencia en la categoría pese a su juventud, con ese ascenso de la temporada pasada, viene también a reforzar la línea defensiva y a ayudarnos a conseguir los objetivos del club", añadió.

"Me sigue apeteciendo competir"

Borja Granero explicó a continuación que, aun teniendo 35 años, sigue estando con "ganas de competir": "Me sigue apeteciendo competir, aquí se vienen haciendo bien las cosas desde hace unas temporadas, mi mercado era un poco diferente este año con la lesión de brazo, el Avilés mostró interés hace unas semanas, ellos han esperado al momento oportuno, yo he estado recuperándome, y con la llegada de Dani (Vidal, el entrenador) también que me tuvo en Tarragona se ha podido hacer. Me sigue apeteciendo competir, me veo bien, y el norte siempre me ha traído buenos recuerdos", explicó el valenciano.

Recuperado casi al cien por ciento

En cuanto a la lesión, asegura estar muy cerca de la total recuperación: "Me encuentro bien, mejor de lo esperado después de una cirugía, necesitó el tiempo que necesita cualquier jugador en cuanto a entrenamientos y demás, siendo conscientes de que ahora es un poco contrarreloj". Aun así, asegura que lo importante es llegar en buenas condiciones porque Primera Federación es "una categoría muy igualada y será difícil".

Un ambiente "mejor del que recordaba"

En cuanto a lo que vio desde la grada en el debut del equipo con una derrota por 0-3 en el Suárez Puerta ante la Ponferradina, explicó que el Avilés "tiene que seguir trabajando para ser competitivo, funcionar colectivamente; hay que perseguir ser competitivo todas las semanas, ser muy pesado". Lo que más disfrutó fue el ambiente, diferente al que vivió cuando visitó Avilés con el Racing: "Me gustó mucho el ambiente, vine con el Racing el año que ascendí y recordaba bastante menos ambiente, ya me dijeron que el Avilés había crecido bastante".

Guzmán llega "con ganas de crecer"

Guzmán, por su parte, tiene claro que para él este es un año de crecimiento: "Llego con el objetivo de que sea un año bonito para todos, con ganas de crecer y de conseguir los objetivos". Su marcha de la Cultural obedece a un objetivo: "Con mi edad, lo importante es jugar y sumar minutos, aquí puedo competir para sumar más minutos de los que podría tener en León, así que creo que estoy en el sitio correcto para seguir creciendo".

Se decantó por "un club familiar"

Una decisión, la de fichar por el Avilés, que asegura haber tomado él: "La decisión es mía, valoro la cercanía del club, que sea muy familiar, me daba la sensación de que tanto el director deportivo como el presidente me decían la verdad y que eran muy sinceros". El joven jugador palentino también disfrutó mucho del ambiente que se vivió en el Suárez Puerta el día del debut del Avilés en Primera Federación: "Desde fuera del estadio ya se siente ese ambiente de fútbol, me gustó mucho, muy positiva la gente y animando todo el rato".