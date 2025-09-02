Éxito de participación en el XVIII torneo de gol Bajo Nalón, con victoria de Diego Salinas
Participan 120 deportistas de varios puntos de España
Un nuevo éxito en cuanto a ambiente y participación rodeó la celebración de la XVIII edición del campeonato de Golf Bajo Nalón, celebrado los pasados días 27 y 28 de agosto en el Real Club de Golf de La Barganiza. En total, participaron en el campeonato más de 120 golfistas llegados de varios puntos de España.
Diego Salinas se alzó con el título de campeón absoluto en un torneo que ya es un referente del deporte estival en el Principado de Asturias.
