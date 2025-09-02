La Federación Asturiana de Judo aporta 43 deportistas al Training Camp del País Vasco
En el acto participaron 270 judokas
La Federación Asturiana de Judo y Deportes Asociados participó el pasado fin de semana en el Training Camp del País Vasco, al que fue invitado por la Federación Vasca. El equipo asturiano estuvo compuesto por 43 judokas de la región, de varios clubes y bajo la dirección de Astor Cañada y Elena Rodríguez.
El evento reunió a 270 judokas y las sesiones de entrenamiento fueron dirigidas por Oiana Blanco, judoka mundialista y olímpica, y por José María Mendiola, judoka internacional y varias veces campeón de España. Los judokas que representaron a la federación asturiana realizaron cerca de treinta randoris, poniendo a prueba su fuerza y su técnica frente a algunos de los mejores competidores del panorama nacional e internacional.
