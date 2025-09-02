El Telecable Gijón de hockey sobre patines, listo para el inicio de temporada
El equipo femenino jugará el Trofeo de la Manzana, con la novedad de la presencia del CP Mieres, y el masculino el Villa de Gijón, donde estará el Oviedo Booling
A. S. Y.
El Patronato Deportivo Municipal de Gijón (PDM) presentó ayer en el Ayuntamiento el VII Trofeo de la Manzana y el XXVI Torneo Villa de Gijón, eventos deportivos organizados por el Telecable Hockey Club. Lo hicieron junto a algunas de las jugadoras.
El Trofeo de la Manzana, los días 6 y 7 de septiembre
El Trofeo de la Manzana se celebrará los días 6 y 7 de septiembre en el pabellón Mata Jove, con la participación del propio Telecable Gijón, del también asturiano C.P. Mieres, así como de la Escola Livre de Azeméis (Portugal) y el C.P. Las Rozas (Madrid). "Lo más llamativo del cartel de este año es el CP Mieres, que está recién ascendido y es una alegría para todos y para el deporte asturiano tener más equipos de la región en el torneo", aseguró Fernando Sierra, director deportivo del Telecable Hockey Club.
Orgullo por la cultura sidrera
"Es el Trofeo de la Manzana porque sabemos lo mucho que recibimos de Asturias y de Gijón, y nos gusta vincularnos con lo que significa Asturias y la cultura sidrera, que ahora es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", añadió Sierra sobre este evento deportivo, que se disputa desde 2019 y que inaugura la temporada.
El Torneo Villa de Gijón, el 13 y 14 de septiembre
Una semana después, durante los días 13 y 14 de septiembre, en el mismo pabellón se disputará el XXVI Torneo Asturpersa Villa de Gijón, en el que participarán el Telecable; el Oviedo Booling HC; Santutxu H.T (País Vasco) y el CP Coslada (Madrid).
"Para nosotros este torneo es la referencia y el anclaje al hockey masculino, porque el hockey sobre patines en Gijón es casi considerado un deporte más de mujeres que de hombres, pero esto nos sirve para dar visibilidad al equipo masculino", señaló Sierra. Estos dos torneos son gratuitos y se pueden seguir en streaming.
