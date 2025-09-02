La tenista ovetense Eugenia Zozaya pierde ante Thea Frodin en el US Open junior

La tenista ovetense Eugenia Zozaya cayó (6-4 y 6-0) en primera ronda del torneo junior del US Open ante la estadounidense Thea Frodin, cabeza de serie número 16 del torneo.

Zozaya llegó al cuadro final tras superar dos rondas previas, ante las también estadounidenses Sena Yoon (6-3 y 6-4) e Isabelle Thi De Luccia (6-3 y 7-5). La asturiana ya alcanzó los octavos de final del torneo junior de otro Grand Slam, como fue el del pasado Wimbledon.