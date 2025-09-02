Tino Granda, campeón de Asturias de bolo batiente

Tino Granda se proclamó campeón de Asturias de bolo batiente en el campeonato de Asturias disputado en Pervera (Carreño), localidad que vivió el pasado fin de semana toda una fiesta de este deporte en una cita que reunió a los mejores jugadores de la modalidad. La peña carreñense de Casa Jenaro fue una de las grandes triunfadoras, completando una gran actuación.

Un ambiente espectacular

El campeonato, además del nivel deportivo, disfrutó de un ambiente magnífico en la bolera desde el comienzo de las fases clasificatorias. Si bien, los mejores momentos llegaron en la tarde del domingo, con las fases finales.

Tino Granda, campeón en Primera

En la competición de Primera categoría, la afición de Carreño pudo celebrar un triunfo muy especial. Y es que el jugador local Tino Granda se proclamó campeón de Asturias después de imponerse con autoridad en una final muy disputada. Su victoria fue muy celebrada por el público, que reconoció el gran nivel desplegado por el jugador a lo largo de todo el campeonato. Le siguieron Óscar Suárez y Fernando Blanco, los dos de la peña praviana El Tronco, quienes se lo pusieron muy difícil hasta el último momento.

Javier Pérez, en Segunda

Uno de los momentos más celebrados de la jornada llegó con la competición de Segunda categoría, donde la peña de Carreño mostró un dominio absoluto. Sus jugadores coparon el podio, algo poco habitual en una cita de este nivel. El título fue para Javier Pérez, que mantuvo un rendimiento sobresaliente y demostró por qué es uno de los jugadores en alza del bolo batiente asturiano. La segunda posición recayó en Samuel Fernández, que realizó un campeonato muy regular, manteniéndose primero en todo el campeonato y solo cedió ante su compañero en las bolas finales.

El tercer cajón fue para José Manuel Busto, completando así un triplete histórico para la peña. "Ha sido un día inolvidable, ver a tres compañeros en el podio es la mejor recompensa al esfuerzo de todos", comentaban los integrantes del equipo al término de la competición.

La fuerza del bolo batiente

El campeonato de Pervera no solo dejó títulos y medallas, sino también la confirmación de que el bolo batiente mantiene su fuerza y capacidad de convocatoria en Asturias. El público que se acercó a la bolera disfrutó de una jornada marcada por el buen juego y la deportividad.