Alfonso Herrero triunfa en el Nacional de subernikes EVO de motociclismo
El gijonés ganó las dos mangas puntuables del circuito tarraconense de Calafat
El piloto asturiano Alfonso Herrero participó el pasado fin de semana en la tercera prueba del campeonato de España de Superbikes EVO, en la categoría de 600 centímetros cúbicos, disputada en el trazado tarraconense de Calafat, logrando dos victorias en las dos mangas puntuables.
El gijonés se vio involucrado en una caída múltiple en la curva 5 del trazado catalán, pero el equipo asturiano Homologastur-Ales-Disprosol pudo reaccionar a tiempo y reparar la Honda CBR con la que Alfonso compite, llegando en óptimas condiciones a la primera carrera, donde tras 12 vueltas consiguió la victoria.
En la segunda carrera puntuable para el Campeonato de España EVO 600cc, Herrero volvió a ganar con una distancia muy abultada sobre sus oponentes, cerrando un fin de semana increíble. Con esta, son ya 6 poles position y 6 victorias seguidas en lo que va de año, con una suma total de 150 puntos, a falta de 3 pruebas.
