El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto explica cómo está su equipo ante el comienzo de Primera FEB: "El Palacio supone el inicio de una nueva era para nosotros"

Javi Rodríguez (Porriño, 1979) inicia su tercera temporada seguida como entrenador del Alimerka Oviedo y lo hace feliz por el Palacio, su nueva casa, y por la plantilla con la que está empezando a trabajar.

¿Cómo es su nueva casa?

El Palacio es precioso, cómodo, bonito, lo tiene todo para desarrollar un baloncesto profesional como es el nuestro, en una Liga que se merece pabellones como éste. Estando aquí dan muchas ganas de empezar a jugar, de que llegue el primer partido. Este Palacio supone el inicio de una nueva era para nosotros. Nuestro reto como club y el mío como entrenador es que se llene y se genere el ambiente y la atmósfera de Pumarín. Este pabellón es precioso, pero será impresionante cuando esté lleno.

Llenar el Palacio

¿Les refuerza la buena marcha de la campaña de abonados?

Sí, creo que es un refuerzo para todo el trabajo que está haciendo el club. Seguimos teniendo no sé si son dificultades económicas, pero sí que nos falta dar el siguiente paso a ese nivel. La única manera de crecer es a través de un Palacio como este y a través de generar ilusión, de que el equipo llame, de que la gente se identifique y el equipo ilusione para que la gente se abone. Ojalá lleguemos a los 3.000 abonados y que después, con el devenir de la temporada, se vayan enganchando más y que este club sea un referente en Asturias y a poder ser un ejemplo y un referente en la Liga.

En diferentes etapas, pero lleva muchos años en el OCB. ¿Cómo vive todo este proceso?

Es muy ilusionante. En mi primera, como ayudante, fuimos tres años seguidos cuartos, en mi primer año de entrenador también hicimos cuartos, porque teníamos la capacidad económica de más o menos competir con la Liga. Hubo un momento, cuando se abre lo de los ascensos a la ACB, que los equipos empiezan a apostar fuerte por subir y ahí el club no tuvo los recursos para seguir el ritmo. Cuando volví en la segunda etapa, era un momento de rehacerse. Es mi tercera temporada en esta etapa, cogí un equipo en el que tuve que fichar a 11 jugadores, tuvimos que contratar a un preparador físico, a un delegado nuevo, a una fisio... Tuvimos que empezar de nuevo, con unas condiciones económicas desfavorables. Ahora creo que estamos empezando a salir de la UCI y a ver si pronto entramos en planta. Para eso necesitamos que todo el mundo colabore, arrime el hombro y que todos desde nuestra parcela demos el 100%.

El nuevo equipo

¿Está contento con el equipo que ha formado para este curso?

Sí, sí, muy contento. Este año el equipo es un equipo que da confianza, que tiene calidad, hambre, mucha ilusión y muchas ganas. Son muy buenos chicos y muy buenos profesionales. Tenemos los ingredientes perfectos para poder hacer una buena temporada. ¿Qué es una buena temporada? No lo sé. Podemos ganar a cualquiera y podemos perder, esto es muy importante, contra cualquiera. Eso tenemos que entenderlo y asumirlo, primero como parte del deporte y segundo como parte de nuestra situación a nivel presupuestario.

¿Expectativas? ¿Objetivos?

La ambición está intacta, la ilusión es máxima, pero hay que ser realistas. Una cosa es la ilusión y otra cosa son las expectativas. Y las expectativas, mi expectativa, solo es una: preparar al equipo físicamente y mentalizarlo para competir cada partido, como hicimos el año pasado y como hicimos el año anterior.

Sin marcarse objetivos

¿Le da miedo generar demasiadas expectativas

Yo no hablo de expectativas, hablo de ilusión, trabajo, ambición, para mí la palabra es ambición. La presión para mí es relativa, yo tengo cero presión, lo que tengo es máxima responsabilidad por mi trabajo. Las expectativas solo generan frustración, creo en ser realista, es muy importante saber en qué punto estamos. La situación económica del club apenas ha cambiado, con lo cual es a partir de ahora, gracias al trabajo que hagamos, a estas instalaciones, a la ilusión que hemos generado en nuestros abonados, al apoyo del Ayuntamiento, al apoyo del Principado, como cada vez tenemos que traer a mejores jugadores; pero para eso tiene que haber más presupuesto y para tener más presupuesto tiene que haber más gente a la que le guste lo que estamos haciendo.

¿Y objetivos?

Intentar hacer el mejor equipo posible para competir cada partido. ¿Dónde llegaremos? No sabemos, al final la liga te pone en tu sitio, el curso pasado nos quedamos a un partido del play-off, creo que hemos hecho las cosas muy bien a nivel deportivo, por encima de lo que nuestro presupuesto dice, pero lo bueno de este deporte es que no todo es el dinero, aunque sí es muy importante.

Una Primera FEB que sigue siendo muy complicada

Su primer rival, el Estudiantes, es un buen ejemplo del nivel de Primera Federación.

Obviamente, cuando en la primera jornada te enfrentas a un róster en el que están Jayson Granger, Sasu Salin, Pato Garino, Nwogbo, Vaulet, McGrew, Brimah, Silverio... Pero, aun así, muchos equipos no son capaces de conseguir el objetivo. Igual por un exceso de expectativas, no lo sé, pero esta liga es muy complicada, muy difícil. El año pasado pudimos ver a equipos de nivel económico superior al nuestro que uno estuvo 13 partidos sin ganar y otro que estuvo 11. Creo mucho en el trabajo del equipo, no creo en las individualidades, ni en las estadísticas individuales, no las veo, no me interesan. Lo único que me interesa es generar un grupo, un grupo sólido, tanto a nivel personal como a nivel de trabajo, que todos vayamos a una. Todas esas cosas al final son lo que hacen que los equipos sean diferentes.

¿Y cómo quiere que sea el suyo?

Quiero que este equipo sea diferente por su forma de ser y por su forma de jugar, y tengo los jugadores perfectos para jugar de esa manera. Para jugar valiente, agresivo, dominar, quiero dominar, defensivamente y ofensivamente, y si después me ganan porque son mejores, fenomenal. Siempre digo lo mismo: yo lo que no quiero es perder, quiero que me ganen. Para eso tenemos que jugar a ritmo y ser una de las 5 ó 6 mejores defensas. Me gusta jugar intensos, con energía, con confianza, duro, me gusta saltar más que el rival, correr más, tirarme más veces al suelo, y si después tenemos la calidad para poder meterlas, fenomenal, pero se puede ganar incluso sin estar acertado.

Otro objetivo es que la gente se sienta identificada con el equipo.

Es muy importante tener una identidad, que la gente te identifique con algo; si hay algo que creo que la gente nos ha valorado es esa identidad de nunca rendirse, de luchar, de pelear. Eso conmigo es innegociable. Podemos estar acertados, convivo con el fallo, lo que no convivo es con la dejadez, la desidia, el no intentarlo, el no dar el máximo. Todo el mundo sabe que cuando vienen a mis equipos esos son unos valores que para mí son líneas rojas.