Dani Vidal, ante su primer dolor de cabeza con el Avilés: pierde a dos hombres importantes para medirse al Lugo

Tras la dura derrota ante la Ponferradina en su estreno liguero el Avilés viaja al Anxo Carro para tratar de sacar sus primeros puntos en Primera Federación. Eso sí, no será tarea fácil. Dani Vidal, entrenador de los blanquiazules, ha anunciado en rueda de prensa que no podrá contar con dos de sus defensas para enfrentarse al cuadro lucense. Estas son sus palabras:

La semana de trabajo tras la derrota ante la Ponferradina

“Hemos tenido una semana corta y el martes, tras el día de descanso, pudimos ver las acciones que se hicieron bien y mal durante el partido. Hay que ser autocríticos, pero sin caer en el pesimismo. Hemos trabajado fuertes, diciéndonos las cosas a la cara y con sinceridad. Tenemos que saber encajar cosas así para acelerar el crecimiento del equipo”.

Valoración del mercado de fichajes

“Sabíamos que el mercado de los sub-23 es complicado y hemos conseguido dos jugadores de nivel para los dos laterales. A Guzmán Ortega ya lo conocía de la pasada temporada y a Osky ya lo había valorado durante un par de mercados para llevármelo al Nástic. Nos van a elevar la competencia en ambas posiciones, por lo que estoy satisfecho. Cuando vine sabía que había que reforzar la línea defensiva, se comprometieron a ello y se ha cumplido”.

Guzmán Ortega, listo para debutar, pero hay dudas con Borja Granero

“Guzmán Ortega llega con un nivel competitivo pleno, ha hecho la pretemporada con su equipo e incluso ha participado en Segunda División. Está plenamente preparado para aguantar un partido completo. Borja Granero llevaba varios meses de inactividad. Hizo trabajo por su cuenta, pero cuando los jugadores arrancan una pretemporada necesitan diez días para empezar a jugar 45 o 60 minutos. Estamos en su segunda semana, teniendo en cuenta que viene de un mes parado. Está para venir convocado, pero debemos tener cuidado. Si saliese de inicio no está para acabar un partido”.

Parte de lesionados

“Julio Rodríguez estará entre dos y tres semanas de baja. Pensábamos que sería algo circunstancial, pero va a tener que parar. Eze, además, tiene una pequeña molestia en el tobillo. El resto están disponibles”.

La imagen que espera en el Anxo Carro

“No creo que ante la Ponferradina pagásemos la novatada, porque eso sería que tuviésemos un partido que nos pasase por encima. Es cierto que tuvimos varios errores muy graves, pero después, sobre todo en el aspecto ofensivo, el equipo estuvo muy bien. Me gustaría que en ataque estemos igual que el otro día, pero generando aún más con acciones de peligro. Atrás hay que tener un punto más de contundencia”.

Posibles rotaciones

“Puede pasar que una semana repita el once entero y a la siguiente cambie a tres o cuatro jugadores. Va en función de lo que vea durante la semana y lo que busque en el partido. No me quiero atar a un sistema, porque el otro día, aunque Cayarga jugó como enganche, defendimos en 4-4-2, pero también hicimos salidas de balón con tres jugadores y cambiamos la estructura. En función de dónde queramos hacer daño podemos salir con dos delanteros o con un 9 y un mediapunta.

Adri Gómez apunta a volver a la defensa

“Es una posibilidad, sobre todo viendo las circunstancias. Nos queda la opción de sacar a Borja Granero de inicio, teniendo cuidado con él, porque, aunque no pida el cambio, lo voy a tener que sacar en el minuto 55 para no correr el riesgo de que se lesione. También puedo repetir la pareja que se vio ante la Ponferradina y sacar a Granero en el segundo tiempo”.

El Lugo

“Conozco a Yago Iglesias desde hace años, es un entrenador con un estilo muy marcado. Apuesta por el 4-3-3, con diferentes variantes durante el partido, e intenta someter al rival a través del balón. Cuando lo pierden, además, presionan rápido. El Anxo Carro es uno de los campos más grandes de la categoría. Tenemos que controlar sus virtudes en ataque e intentar hacerles daño cuando estén en fase defensiva, donde tienen debilidades. Nosotros tenemos que estar ordenados, teniendo claro donde presionar y cuando replegar, y con balón hay que tener la misma personalidad que contra la Ponferradina. Es un rival complicado, que ha firmado a muy buenos jugadores, pero nosotros sabemos cuáles son nuestras armas”.

Frenar a Neco Celorio y Lago Junior

“Hemos trabajado el aspecto defensivo tanto a nivel individual como colectivo. El otro día tuvimos más errores individuales que de grupo, los jugadores están concienciados de ello. Esperemos que no se repitan dos veces los mismos errores”.