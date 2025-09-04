Gijón acoge este fin de semana el primer Torneo Nacional Infantil Memorial "Tino Grana" con 150 niños

El I Torneo Infantil Memorial Tino Grana es una competición que reunirá a más de 150 jugadores de 13 y 14 años en el Palacio de los Deportes de La Guía.

La organización corre a cargo del CDB Fodeba, que en sus 28 años de historia se ha convertido en un referente del baloncesto femenino asturiano y que este curso ha dado un paso más con la creación de una sección masculina. Con este torneo, el club busca no solo promover la práctica deportiva entre los más jóvenes, sino también rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del baloncesto gijonés y asturiano: Tino Grana.

Un recuerdo a una figura clave

Grana fue presidente del Gijón Baloncesto durante nueve años y bajo su mandato el club logró en la temporada 1994-95 el histórico ascenso a la Liga ACB. Su nombre está ligado al impulso del deporte de base, al que dedicó esfuerzos personales y empresariales, patrocinando a entidades como el Colegio de la Inmaculada, el Grupo Covadonga o el CD Albella.

“Queremos que este torneo perdure en el tiempo y que sirva para que las nuevas generaciones recuerden la figura de Tino Grana”, subrayó Pedro Ferrer, presidente de Fodeba, durante la presentación. En el acto estuvo también presente Toño Grana, hijo de Tino Grana, que agradeció la iniciativa y destacó la pasión de su padre por el deporte infantil.

Nueve equipos y convivencia en Gijón

La competición contará con cinco equipos femeninos y cuatro masculinos procedentes de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León. Entre ellos figuran el ADBA Sanfer, el B. Femenino León, el Estudiantes de Lugo, el B. Base Costa Ártabra de Ferrol y el B. Bezana cántabro, además de los conjuntos anfitriones de Fodeba.

Los partidos, todos arbitrados por colegiados de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias (FBPA), se celebrarán entre el viernes y el domingo en las pistas del Palacio de los Deportes, con la pista central como escenario de las finales. La competición femenina se disputará en formato liguilla con semifinales, mientras que la masculina tendrá una fase de grupos y cruces posteriores.

Uno de los aspectos más destacados del torneo será la convivencia. Los jugadores y jugadoras se alojarán en el camping de Deva, donde compartirán comidas y actividades. “Buscamos que disfruten no solo del baloncesto, sino también de la experiencia de estar juntos y de conocer la ciudad”, explicó Ferrer. La organización calcula que unas cien familias acompañarán a los equipos, lo que también generará movimiento en la hostelería y el comercio local.

Un proyecto con proyección de futuro

El objetivo es que en próximas ediciones el torneo pueda crecer hasta reunir una decena de equipos por categoría e incluso recuperar, a medio plazo, el formato internacional que en el pasado ya vivió Gijón. Para esta primera edición, la entrega de premios tendrá lugar el domingo a las 14.30 horas y habrá medallas, camisetas conmemorativas y trofeos para todos los participantes.

“Es un proyecto meditado, con vocación de continuidad y con la ilusión de que sea una verdadera fiesta del baloncesto”, destacó Ferrer, convencido de que el espíritu de Tino Grana estará muy presente en cada partido de este nuevo torneo gijonés.