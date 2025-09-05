Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almeida reina en el Angliru en otra etapa de la Vuelta Ciclista a España marcada por las protestas

Al inicio del ascenso del coloso de Riosa, varios manifestantes con banderas de Palestina pararon unos segundos la prueba

El ciclista portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), ganador de la decimotercera etapa de La Vuelta de 2025 en El Angliru por delante del lí­der Jonas Vingegaard

El ciclista portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), ganador de la decimotercera etapa de La Vuelta de 2025 en El Angliru por delante del lí­der Jonas Vingegaard / SPRINTCYCLING/LA VUELTA

Antonio Lorca

Antonio Lorca

María Rendueles

María Rendueles

El Angliru (Riosa)

La Vuelta Ciclista a España llegó por fin a Asturias y lo hizo con un final mítico, el del Angliru, uno de los más duros de la historia, donde el portugués Joao Almeida, entre los principales favoritos para disputar la victoria final en la general al danés Jonas Vingegaard, se impuso por delante precisamente de Vingegaard, que se mantiene como líder. Entraron juntos a la meta y por lo tanto el luso tan solo le recorta cuatro segundos por la bonificación, por lo que se queda a 46 segundos de Vingegaard.

VÍDEO: Llanes alza la voz por Palestina durante el paso de La Vuelta Ciclista

VÍDEO: Llanes alza la voz por Palestina durante el paso de La Vuelta Ciclista

J. Quince

Incidentes antes del ascenso al Angliru

La etapa estuvo de nuevo marcada por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech, con todo el recorrido lleno de banderas de Palestina. El momento más tenso llegó precisamente en el Angliru cuando unos manifestantes invadieron la calzada al poco de comenzar el ascenso al coloso de Riosa y obligaron a los tres ciclistas que en ese momento iban escapados, Vinokurov, Jungels y Cepeda, a pararse. Los cuerpos y fuerzas de seguridad que vigilaron la seguridad de la carrera disolvieron a los manifestantes y se pudo continuar la carrera hasta el final.

EN IMÁGENES: Manifestaciones propalestinas en la Vuelta Ciclista España a su paso por Asturias

EN IMÁGENES: Manifestaciones propalestinas en la Vuelta Ciclista España a su paso por Asturias

Ver galería

EN IMÁGENES: Manifestaciones propalestinas en la Vuelta Ciclista España a su paso por Asturias /

Una batalla por la general

El grupo de escapados fue rápidamente absorbido durante la subida y la batalla fue entre los hombres de la general, como se preveía en la que se considera como etapa reina de la Vuelta. Por detrás de la pareja ganadora, a 28 segundos, llegó Jai Hindley. Tras esta etapa queda claro que Almeida (UAE Team Emirates) será el único rival de Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) en la lucha por la victoria final en Madrid. El tercero es Tom Pidcock, que está ya a 2 minutos y 18 segundos del líder.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  3. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

El impacto humano remodela el tamaño de animales domésticos y silvestres en el último milenio

El impacto humano remodela el tamaño de animales domésticos y silvestres en el último milenio

VÍDEO: Arranca la Cometcon 2025 en GIjón

VÍDEO: Arranca la Cometcon 2025 en GIjón

La OMS levanta la emergencia sanitaria por la mpox, previamente conocida como 'viruela del mono'

La OMS levanta la emergencia sanitaria por la mpox, previamente conocida como 'viruela del mono'

¿Vas a ir a ver el inicio de la Vuelta a España en Avilés? Esto es todo lo que deberías saber

¿Vas a ir a ver el inicio de la Vuelta a España en Avilés? Esto es todo lo que deberías saber

Ribadesella lanza una app turística con rutas, juegos y realidad aumentada

Ribadesella lanza una app turística con rutas, juegos y realidad aumentada

Olvídate del Ibuprofeno si te duele la cabeza: esta es la alternativa natural que debes incorporar en tu día a día

Olvídate del Ibuprofeno si te duele la cabeza: esta es la alternativa natural que debes incorporar en tu día a día

Listas las obras en la calle La Esperanza, de Cangas del Narcea: "Mejora la calidad de vida de los vecinos"

Listas las obras en la calle La Esperanza, de Cangas del Narcea: "Mejora la calidad de vida de los vecinos"

Vodafone logra el respaldo judicial para la reestructuración y la toma del control de Finetwork

Vodafone logra el respaldo judicial para la reestructuración y la toma del control de Finetwork
Tracking Pixel Contents