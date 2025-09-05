Almeida reina en el Angliru en otra etapa de la Vuelta Ciclista a España marcada por las protestas
Al inicio del ascenso del coloso de Riosa, varios manifestantes con banderas de Palestina pararon unos segundos la prueba
La Vuelta Ciclista a España llegó por fin a Asturias y lo hizo con un final mítico, el del Angliru, uno de los más duros de la historia, donde el portugués Joao Almeida, entre los principales favoritos para disputar la victoria final en la general al danés Jonas Vingegaard, se impuso por delante precisamente de Vingegaard, que se mantiene como líder. Entraron juntos a la meta y por lo tanto el luso tan solo le recorta cuatro segundos por la bonificación, por lo que se queda a 46 segundos de Vingegaard.
Incidentes antes del ascenso al Angliru
La etapa estuvo de nuevo marcada por las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech, con todo el recorrido lleno de banderas de Palestina. El momento más tenso llegó precisamente en el Angliru cuando unos manifestantes invadieron la calzada al poco de comenzar el ascenso al coloso de Riosa y obligaron a los tres ciclistas que en ese momento iban escapados, Vinokurov, Jungels y Cepeda, a pararse. Los cuerpos y fuerzas de seguridad que vigilaron la seguridad de la carrera disolvieron a los manifestantes y se pudo continuar la carrera hasta el final.
Una batalla por la general
El grupo de escapados fue rápidamente absorbido durante la subida y la batalla fue entre los hombres de la general, como se preveía en la que se considera como etapa reina de la Vuelta. Por detrás de la pareja ganadora, a 28 segundos, llegó Jai Hindley. Tras esta etapa queda claro que Almeida (UAE Team Emirates) será el único rival de Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) en la lucha por la victoria final en Madrid. El tercero es Tom Pidcock, que está ya a 2 minutos y 18 segundos del líder.
