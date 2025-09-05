El Angliru, santuario ciclista con miles de aficionados antes de la victoria de Almeida

Desde primeras horas de la mañana, el Angliru se transformó en un auténtico santuario del ciclismo. A las once ya se agolpaban cientos de aficionados en sus rampas imposibles, desafiando el mismo recorrido que más tarde sufrirían los profesionales. La meta, situada a 1.570 metros de altitud, aguardaba paciente a las estrellas de la jornada.

La carrera se resolvió alrededor de las 17.05, con João Almeida como vencedor, pero mucho antes la montaña ya hervía de emoción. El ambiente se concentraba especialmente en el kilómetro final, justo después de superar la temida Cueña les Cabres, una de las rampas más duras del ciclismo mundial. Allí llegaban los aficionados, la mayoría tras más de dos horas de caminata o pedaleo, con la sensación de haber conquistado su propia cima.

Voces de todos los rincones

Entre los presentes se mezclaban acentos y pasiones. Christopher Jebb, inglés afincado en San Julián de Bimenes, lo resumía en inglés: "Adoro la Vuelta ciclista y adoro Asturias".

Los asturianos aportaron humor y rivalidad sana. Jesús Vital, oviedista confeso, lucía orgulloso la camiseta azul y bromeaba que "hace falta mucha vitalidad para subir aquí". Muy cerca, Víctor Balbín, sportinguista de corazón, relataba entre risas su aventura: "Subí caminando desde la ermita del Alba y vimos a un señor en quad que casi vuelca". Después, se ponía serio: "Ojalá la etapa la gane un español".

El Angliru también fue memoria y tradición. José Luis Cabo, cronista oficial de Riosa, con 80 años, presumía de costumbre: "Suelo subir andando y lo hago todos los años que la Vuelta llega aquí". Bernardino Rodríguez, veterano de estas rampas, aseguraba que sigue en forma, aunque esta vez se ayudó de una bicicleta eléctrica. Su ritual, intacto: "Un bocadillo de chorizo y un poquitín de vino".

Una cita internacional

Hasta Lugo llegó Lucho Varela, que tardó "dos horas justas en bici" y confesaba entre risas que "ahora podría seguir al pelotón, pero en la cola". Desde Cantabria, los primos Pecho y Luis Alberto Ribero repetían experiencia tras estar en Laredo el jueves: "La afición del ciclismo nos llama".

El color internacional lo pusieron Edgar Sánchez y Ángel Silerio, de Guadalajara (México): "Nos gusta mucho el ciclismo, y cuando es en Asturias, todavía más". También Diego Martín, madrileño y ciclista en ciernes, que subió desde La Vega con un sueño: "Si se puede, me gustaría ser profesional. Quiero que gane Ayuso otra vez".

El rugido final

Con gaitas, banderas y gritos, los aficionados se fundieron con la épica del día. Cuando Almeida cruzó primero la línea de meta, seguido por Vingegaard e Hindley, el Angliru rugió como pocas veces. Fue el premio para quienes desafiaron las rampas, la niebla y el cansancio, y la confirmación de que, una vez más, Asturias es paraíso natural y escenario incomparable de la Vuelta a España.