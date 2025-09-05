La contracrónica del paso de la Vuelta por Asturias: un directivo de la ONCE y una revolución

João Almeida demostró que es un portugués correoso y muy fuerte, emulando las gestas del legendario Joaquin Agostinho de tirar a fondo y no mirar para atrás. A su rueda sufría Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta, que supo sacar carácter para defenderse y resistir. Aunque el ciclista danés lo tenía claro antes de la carrera: quería ganar la gloria del Angliru. Lo visto ayer hace que la mítica subida asturiana acumule méritos para seguir siendo el puerto más duro del mundo tras el fenomenal duelo entre Almeida y Vingegaard. Ahora hace falta saber cómo se recuperan para el día de hoy en el final de La Farrapona todos los grandes. Es clave para saber si Vingeggard también sigue en modo arrollador después de trece etapas y muchos esfuerzos realizados para dominar la Vuelta.

Iván García Cortina haciendo un caballito. | ROBERTO MENÉNDEZ

Ya se sabe que desde que aquel directivo ciego de la ONCE (Miguel Prieto, asturiano de Sama) descubrió el Angliru acompañado de su sobrino para que se hiciera la primera ascensión profesional a la cima riosana, que ganó José María Jiménez "El Chava" en 1999, todo el ciclismo cambió. Entonces entre los cicloturistas se comentaba que si querías llegar a un puerto y tener que poner pie a tierra, debías probarte en La Gamonal, como se le conocía antes de llamarle El Angliru. Fue todo un éxito.

Hasta al punto que la montaña riosana obligó a cambiar todos los desarrollos porque antes en un gran puerto se llevaba un plato de 42 dientes con un piñón de 25. Pero llegó el Angrilu y lo invirtió todo: hay que poner un plato de 32 dientes con un piñón de 39 dientes, algo impensable porque prácticamente el plato delantero se pone detrás en el piñón.

El Angliru también obligó a darle una vuelta a la forma aerodinámica y de funcionar de las bicicletas, la alimentación, los geles y las tácticas en carrera. Como se suele decir, en un puerto tan duro hay que ser muy fuerte mentalmente para poder con todas las dificultades y ante todos los rivales.

Eso fue lo que hizo ayer Almeida, tras un trabajo excepcional de Jay Vine tirando del grupo, para que en las rampas superiores al 20 por ciento de desnivel, el portugués impusiera un ritmo torturador cuando llegaron al infierno riosano. El luso fue dejando clavados uno a uno a todos los rivales. El único que aguantó fue Vingeggard. Parecía que le seguía con autoridad hasta que se enfrentaron a las rampas del 23,5% de La Cueña de les Cabres, donde el danés pasó dificultades.

Pero, como es habitual, el maillot de líder da alas. Y ayer se confirmó en El Angliru, donde a base de orgullo el favorito para llevarse la Vuelta supo aguantar. Incluso buscó remontar en la llegada para llevarse el triunfo final, pero no pudo ser no pudo.

Ya en la cima, Vingeggard reconoció que quería ganar la etapa por la historia y fama que da ese triunfo en tan fenomenal escenario, para dar más lustre al gran trabajo de su equipo y por un motivo familiar que no desveló. Y el maillot rojo de la Vuelta añadió que quedó decepcionado por no lograr el triunfo tras ir todo el tiempo a rueda del portugués, que le sorprendió por su fortaleza y fuerza mental.

A ver qué pasa hoy en La Farrapona pero, de momento, todo indica que los rivales de Vingeggard y Almeida que se quieren jugar la corona, los Pidcock, Hindley y Gall, piensan en luchar por la tercera plaza del podio en Madrid.

Respecto a los dos asturianos supervivientes, tras la retirada el día anterior de Sinuhé Fernández afectado por el virus que golpeó al Burgos BH, el castrillonense Hugo de la Calle cedió 17 minutos y 29 segundos y "disfrutó" de la subida al Angliru y del apoyo de su afición. Lo mismo hizo Iván García Cortina, que cruzó la meta con un retraso de 21 minutos y 27 segundos. Seguro que el gijonés estará preparándose para buscar una fuga, aunque la etapa de hoy sea muy dura.

La dureza de la etapa dejó abandonos de "famosos" como Ben O’Connor, Fernando Barceló –que brillaron en Asturias en otras ocasiones- y Pablo Castrillo por una caída. No tomó la salida Archie Ryan.