Todo lo que hay que saber de la Vuelta Ciclista a España a su paso por Asturias

La Vuelta Ciclista a España tendrá una segunda etapa de mucho nivel en Asturias. Tras la dura etapa del Angliru. Una jornada corta (136 kilómetros), pero muy dura por las ascensiones que afrontarán, con las que acumulan un desnivel de 3.805 metros. Tres puertos y un final en La Farrapona que hará las delicias de los aficionados y que puede ser decisiva para la clasificación general. La despedida de Asturias se producirá el domingo, cuando el pelotón tome la salida en Vegadeo, algo que sucede por primera vez en la historia de la Vuelta.

Todas las imágenes del paso de la Vuelta Ciclista España por Asturias: así fue el ascenso al Angliru /

A las 13.30 horas, en Avilés

La salida neutralizada está prevista para las 13.30 horas en Avilés. Allí se congregará un montón de público para ver a los ciclistas salir, con una especial atención en los dos asturianos que quedan en la carrera (Sinuhé Fernández se tuvo que retirar por enfermedad), Iván García Cortina (Movistar Team) y especialmente a Hugo de la Calle (Burgos BH Burpellete), que sale prácticamente desde casa. De la Villa del Adelantado irán en dirección a La Fontanina, donde el horario de paso previsto por la organización son las 13.57 horas; La Miranda (14.00), Posada de Llanera (14.16), San Cucao (14.19), Grado (14.41), Vega de Anzo (14.55), Sograndio (15.11), Las Caldas (15.21); llegarán al Alto del Tenebreo, de tercera categoría, a las 15.34 horas.

J. Quince

Y dirección a La Farrapona

Una vez que hagan el descenso del Tenebreo, se dirigirán a Proaza (15.42 horas), y de ahí hacia al Alto de San Lorenzo, de primera categoría, donde está previsto que hagan cima a las 16.23 horas. Será subir e inmediatamente bajar. En el descenso, pasarán por Veigas (16.51), Villarín (16.53), Éndriga (17.00) y Salencia (17.02), justo antes de tomar la curva hacia La Farrapona Lagos de Somiedo. En esta ocasión, será bajar el puerto y comenzar la subida al siguiente, donde acaba la etapa. El horario estimado para la llegada, en el mejor de los casos, está marcado a las 17.13 horas.