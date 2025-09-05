El portugués que conquistó el Angliru y dejó sin palabras a Vingegaard: "el sueño de toda una vida"

João Almeida cumplió el sueño de su vida al imponerse en la decimotercera etapa de la Vuelta a España, con final en el Angliru. El luso, arropado por decenas de compatriotas que tiñeron de banderas portuguesas las rampas asturianas, no podía ocultar la emoción tras cruzar la meta.

«Es un sueño muy grande, el sueño de toda una vida», reconocía aún jadeante, incapaz de contener las lágrimas.

Vingegaard se rinde a su rival

El líder de la carrera, Jonas Vingegaard, admitió con honestidad que Almeida había sido superior en el coloso asturiano. «Me hubiera encantado ganar, pero creo que se lo merecía. Estuvo fortísimo y yo hice lo que pude», señaló en meta.

El danés explicó que el movimiento decisivo se fraguó en el penúltimo puerto, cuando el UAE puso un ritmo inalcanzable para todos. «Ya entonces vi que iban a por la etapa», reconoció, con cierto poso de decepción por no poder ofrecer el triunfo a sus compañeros.

El debut soñado de un asturiano

Si para Almeida la victoria supuso cumplir un sueño, para el avilesino Hugo de la Calle la etapa tuvo sabor a estreno inolvidable. En su primera participación en el Angliru, terminó en el puesto 42, a 17 minutos del vencedor, pero con una sonrisa imborrable.

«Iba en bici y me daban ganas de llorar al escuchar a la gente gritar mi nombre», confesaba emocionado. El ciclista recordó los problemas que arrastró su equipo por un virus en los últimos días, lo que le hizo temer por su continuidad en carrera. Ahora mira ya a la salida de hoy, que tendrá lugar precisamente en Avilés: «Tengo muchas ganas e intentaré hacerlo lo mejor posible».

El recuerdo del último ganador

El estadounidense Sepp Kuss, campeón de la Vuelta 2023 y compañero de Vingegaard, también subrayó la dureza de la etapa: «Fue muy rápida desde el inicio, con mucho esfuerzo para controlar la fuga. El ritmo fue altísimo». Finalmente, celebró la segunda posición de su líder y la solidez mostrada por el equipo en una de las jornadas más exigentes de la carrera.