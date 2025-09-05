Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la segunda camiseta del Avilés en Primera Federación: apuesta por el gris y el recuerdo de una campaña reciente

La zamarra se estrenará mañana ante el Lugo

Por la izquierda, Quicala Bari, Tatiana Rodríguez y Raúl Hernández

Bahrroco

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés ya tiene su segunda piel para el primer año de su historia en Primera Federación. El conjunto blanquiazul ha apostado, para su camiseta de visitante, por el gris claro, con el nombre del club escrito por toda la prenda en un gris más oscuro. El resto de detalles de la zamarra, como el dorsal y el nombre del futbolista, llevan el color negro.

El diseño de esta segunda equipación recuerda, a grandes rasgos, a una equipación ya usada por el Avilés hace unas campañas. Se trata de la ropa de entrenamiento que el conjunto avilesino utilizó en la campaña 2022/23, la del casi ascenso ante el Granada B. En aquella ocasión las prendas, tanto la sudadera como la camiseta, combinaban los dos grises de la nueva zamarra avilesina y, como en esta ocasión, se podía leer el nombre del club en toda la prenda.

Natalio y Rodri Suárez, con la camiseta de entrenamiento de hace tres temporada

MARIA FUENTES

Se estrena mañana

La previsión es que el Avilés estrene su nueva equipación mañana ante el Lugo. Por normativa, ambos equipos deben jugar con colores diferentes, para que puedan diferenciarse bien. El Lugo juega con una camiseta rojiblanca, por lo que la blanquiazul de los avilesinos podía llevar a confusión.

