La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La Vuelta a España 2025 despliega su dureza en Asturias durante tres etapas consecutivas, entre este viernes y el domingo. Dos de ellas culminan en puertos míticos —L’Angliru y La Farrapona— y la tercera desemboca en un final llano al otro lado de la frontera, en Lugo.

Hoy, la etapa reina: Cabezón de la Sal–L’Angliru

Con 202 kilómetros de recorrido y casi 4 000 metros de desnivel, los ciclistas enfrentan antes dos puertos de primera categoría, Mozqueta y Cordal, para rematar en la temida subida al L’Angliru. El Angliru, de 12,4 kilómetros al 9,7% de pendiente media, presenta rampas brutales que alcanzan un 23,5% en la Cueña les Cabres.

Mañana, un duelo por altura: Avilés–La Farrapona

La segunda jornada asturiana se disputará mañana desde Avilés, con 135,9 kilómetros y unos 3 800 metros de ascenso acumulado. Aun siendo más corta, no es menos exigente: La Farrapona se corona tras superar puertos escalofriantes como San Lorenzo, dejando una lucha de desgaste brutal.

Domingo, retirada hacia Galicia

La tercera etapa, que parte de Vegadeo y desemboca en Monforte de Lemos (Lugo), cuenta con 167,8 kilómetros de recorrido y más de 3 200 metros de desnivel. Aunque sin final en alto, reúne un perfil rompedor con puertos previos que permiten que rodadores y escapados prueben suerte antes del descanso.

Los favoritos ya ajustan estrategias

Tras la doble victoria de Ayuso y el mando firme de Vingegaard, estas tres etapas asturianas representan un momento decisivo en la clasificación general, donde las diferencias pueden romperse definitivamente.

Ambos puertos, L’Angliru y La Farrapona, son parte del ADN de la carrera: escenarios de gestas memorables, ideales para que los grandes escaladores hagan historia en estas montañas asturianas.

Con más de 11 000 metros de desnivel entre las tres etapas, el terreno asturiano resulta un gran desafío físico y mental: dos cierres en alto, puertos constantes y desniveles diarios.

Juan Ayuso, ganador de la 12ª etapa / Javier Lizón

Dónde y cuándo seguir estas etapas

La batalla se podrá vivir en directo desde las 14:40 h por Teledeporte, La 1 y RTVE Play.

Protestas convocadas y preocupación por un posible boicot

Existe una gran preocupación dentro de la organización de la Vuelta España ante el riesgo de que grupos pro palestinos boicoteen las etapas asturianas debido a la participación en la carrera del equipo "Israel-Premier Tech".

Hay una docena de protestas convocadas para el día de hoy en diferentes puntos del recorrido, entre Colombres (Ribadedeva) y El Angliru (Riosa), el pico donde finaliza la etapa. Ante este escenario, las autoridades han preparado un dispositivo de seguridad de 607 agentes, que incluye unidades antidisturbios, patrullas de carretera y vigilancia aérea.

El objetivo es doble: garantizar la integridad de los ciclistas y evitar que manifestantes interrumpan el desarrollo de la carrera, como ya ocurrió en Bilbao hace apenas unos días.