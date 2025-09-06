El análisis del Lugo, el rival de hoy del Avilés: una estrella que solo mira hacia arriba

Tras el mal inicio en Primera Federación, el Avilés buscará hoy, a partir de las 14.15 horas, desquitarse de su derrota ante la Ponferradina. No lo tendrá fácil, ya que enfrente tendrá a un Lugo que, con el cambio de propiedad, ha dado un buen salto de calidad respecto a la pasada campaña, cuando peleó por la salvación. Además, el encuentro se juega en el Anxo Carro, uno de los campos más grandes de la categoría. Yago Iglesias, exentrenador del Pontevedra, tiene en sus manos a un equipo que maneja varios recursos, pero con una debilidad que los blanquiazules pueden explotar. De hecho, en su derrota ante el Real Madrid Castilla quedó reflejada

El sistema

El Lugo no se ancla a un sistema único. Aunque arranque el partido con un 4-3-3, el sistema predilecto de Yago Iglesias, el conjunto lucense también puede actuar en un 4-4-2 para presionar con más intensidad la salida de balón. En este caso es Neco Celorio, el teórico mediapunta y uno de los jugadores con más calidad de la plantilla, el que sube unos metros su posición para saltar junto al delantero contra los centrales rivales. Lago Junior, uno de los jugadores más conocidos de los rojiblancos, juega caído a la banda izquierda.

Sus cifras de posesión engañan

Es cierto que ante el Madrid Castilla el Lugo tuvo un mayor dato de posesión, un 57%, pero esta estadística puede llevar a engaño. Los lucenses están muy cómodos a la hora de presionar y quieren hacerlo lo más arriba posible, pero cuando tienen la pelota en los pies les falta cierta velocidad para mover el balón. De hecho, a la hora de salir desde atrás suelen conectar directamente con su trío de ataque, saltándose el centro del campo. No es un equipo que busque dominar con la pelota y meter al rival en su campo.

Su principal debilidad

Nadie pone en duda el talento de Lago Junior, sobre todo en la faceta ofensiva, pero su compromiso a nivel defensivo es cuestionable. De hecho, el segundo tanto que encajó el Lugo ante el Madrid Castilla fue, en parte, por esa falta de intensidad en defensa. Si Jorge González, el extremo de la otra banda, siempre acompaña a su lateral a la hora defender, normalmente Lago Junior se ahorra ese esfuerzo. Eso da más importancia a Guzmán Ortega, que puede plantear junto al extremo del Avilés un dos contra uno ante el lateral rival y, con su talento ofensivo, generar muchos problemas a la zaga lucense.

Línea defensiva adelantada

Otra de las características que tiene el Lugo es que, a pesar de no tener dos centrales especialmente rápidos, planta la línea defensiva lejos del área rival. Eso, para un delantero como Santamaría, puede ser un caramelo, ya que si recibe un balón a la espalda de la zaga puede marcar la diferencia con su velocidad. Otro perfil que puede destacar ante una defensa así es el de Raúl Rubio, que tiene una buena arrancada y, además, también puede fijar a los zagueros para que estén pendientes de él.

Pocos efectivos para atacar

Si algo llama la atención de los ataques que realiza el Lugo es que parece confiar mucho en el talento de sus extremos. Ninguno de los dos laterales acompaña las jugadas ofensivas, salvo en contadas ocasiones, lo que hace que tanto Lago Junior como Jorge González se tengan que medir en uno contra uno ante sus defensores. Para un Avilés que suele ser sacrificado en defensa esto puede ser una ventaja, ya que, si el sistema de ayudas funciona, pueden secar a ambas bandas lucenses. Eso sí, los blanquiazules tienen que tener cuidado con las incorporaciones desde segunda línea de hombres como Neco Celorio y Kevin Presa.

Ojo con Kevin Bautista

Uno de los puntos donde el Lugo puede desequilibrar la balanza a su favor es en el duelo Kevin Bautista-Neco Celorio. Durante la primera parte ante el Madrid Castilla el cántabro fue indetectable para los mediocentros blancos, colocándose por detrás de ellos o incluso a sus costados. El centrocampista del Avilés tendrá que estar muy pendiente a sus espaldas para no dejar espacios al del Lugo, ya que si consigue darse la vuelta puede generar muchos problemas a la zaga blanquiazul.