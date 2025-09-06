Avilés se vuelca con la salida de la Vuelta: niños, ex ciclistas y un Niemeyer abarrotado

La Vuelta a España volvió a teñirse de rojo pasión en Avilés. Desde primera hora de la mañana, el centro Niemeyer se convirtió en epicentro del ciclismo con la salida de la decimocuarta etapa, camino de La Farrapona. A las 13.30 se dio la salida oficial, pero mucho antes las vallas ya estaban repletas de aficionados que buscaban una foto, un autógrafo o simplemente vivir de cerca la fiesta de la bicicleta.

“Me hace mucha ilusión ver a los ciclistas en directo”, confesaba Mateo Argüelles, de 10 años, con los ojos fijos en los corredores que iban pasando por el control de firmas. Entre la multitud, se escuchaban deseos claros: “Hoy quiero que gane Hugo de la Calle”, repetían varios seguidores que aguardaban a su ídolo avilesino.

Autoridades y viejas glorias del pelotón

El ambiente festivo también atrajo a personalidades del ciclismo y del deporte asturiano. Cristina Mendo, directora de la Vuelta a Asturias, destacaba que “Asturias siempre tiene un amplio abanico de posibilidades” para acoger la ronda española y deseó que siga siendo así “muchos años más”. En la misma línea se expresaba Javier Guillén, director general de la Vuelta, que reconocía el entusiasmo del público: “Asturias siempre es clave, es vital. En nuestro paraíso siempre venimos a hacer las mejores etapas, y estos días lo han demostrado”.

Bajo un sol radiante, los recuerdos y las anécdotas también circularon entre ex ciclistas. Samuel Sánchez, campeón olímpico, sonreía al señalar que “tenemos el sol y eso hace que Asturias se vea por la tele espectacular”. En lo deportivo, se aventuraba con una predicción: “Ayer vi a Vingegaard un poco reservado, así que creo que hoy puede dar la sorpresa”.

El triple campeón del mundo Óscar Freire admitía entre bromas que “sí que echo un poco de menos la carretera, aunque no las etapas de Asturias, porque son muy duras”. Eso sí, remarcó que lo que realmente añora es “el ambiente”: “Para el público es un lujo que las etapas acaben tan arriba”.

Entre la ilusión y la crítica

Los aficionados tampoco ocultaban sus opiniones sobre la carrera. Manuel Fernández, masajista del equipo Polti de Malta, se mostraba más exigente: “La Vuelta me está pareciendo un poco aburrida, me gustaría que hubiera alguien más implicado en la general más allá de Vingegaard y Almeida”.

Con todo, la fiesta en Avilés fue total. Bajo un cielo despejado y con miles de gargantas animando, la serpiente multicolor puso rumbo a los 135,9 kilómetros que separan el Niemeyer de La Farrapona, con un desnivel acumulado de 3.805 metros y la promesa de otra gran jornada de ciclismo en Asturias.