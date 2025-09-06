Un día muy especial para el baloncesto en Oviedo: el Alimerka se estrena en el remodelado Palacio de los Deportes
El equipo de Javi Rodríguez disputa hoy (19.30 horas) un amistoso ante el San Pablo Burgos en el pabellón de Ventanielles
El Alimerka Oviedo Baloncesto comienza hoy (19.30 horas) mucho más que la pretemporada para preparar una nueva campaña en Primera FEB. El equipo que dirige Javi Rodríguez disputa su primer partido en el Palacio de los Deportes tras la reforma que lo ha dejado en perfectas condiciones para jugar al baloncesto al máximo nivel. El traslado de Pumarín a esta nueva casa, mucho más amplia y confortable, se hará real esta tarde.
Un rival a la altura de la efeméride
El rival difícilmente podía ser más adecuado. Lo es por lo deportivo, siendo el San Pablo Burgos un equipo que acaba de ascender a la Liga ACB, y lo es también por el ambiente que se genera siempre que este equipo visita Oviedo. Una afición que acompaña a su equipo hasta en los amistoso y que ha hecho muy buenas migas con los aficionados locales, que esperan siempre con impaciencia la visita del conjunto burgalés. Este año no podrá ser en Liga, por el ascenso del San Pablo, pero tendrán el honor de ser el primer equipo que visite el nuevo Palacio.
"Un muy buen trabajo"
Javi Rodríguez, técnico del equipo de Oviedo, reconocía que está muy satisfecho con el trabajo que están haciendo este verano: "Hasta ahora hemos hecho un muy buen trabajo, muy completo, es un equipo con una base de cuatro jugadores del año pasado que ayuda mucho a la incorporación de los nuevos; son chicos que están concentrados, que entienden cuál es nuestra idea, nuestra identidad, nuestra filosofía y una vez que entienden nuestra forma de jugar y defender todo es más sencillo".
El año de la "ilusión"
En cuanto al aterrizaje en el Palacio, el gallego habla de "ilusión": "Para mí la palabra este año es ilusión; la realidad a nivel económico no ha cambiado demasiado, pero tenemos un Palacio que es precioso, moderno, unas instalaciones en las que estamos súper contentos, gracias a este Palacio vamos a tener 3.000 abonados. La gente tiene ganas y que va a disfrutar".
Un estilo marca de la casa
Javi Rodríguez tiene claro lo que va a ofrecer a todos esos aficionados que se acerquen al Palacio: "El que me conoce ya sabe cuál es mi estilo y el que no que sepa que va a ver a un equipo alegre, que juega a ritmo, con mucha intensidad, ya veces con posesiones cortas".
