El Grupo Covadonga celebra vestir Adidas los próximos cuatro años

"Es un día histórico para el club". Con esas palabras dio comienzo ayer a su intervención el presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Joaquín Miranda, quien se encargó de cerrar el acto en el que la entidad gijonesa presentó sus nuevas equipaciones deportivas de cara a una temporada en la que llevarán por lema "Nueva piel, mismo espíritu grupista". Por primera vez en sus 87 años de historia, el club vestirá Adidas. Y lo hará con unas indumentarias fieles a su historia, ya que en ellas predominan los colores rojo, blanco y azul, además de volver a contar con las palabras "Real" y "Cultura" en la parte posterior de las prendas.

Los encargados de mostrar las claves de las nuevas camisetas, pantalones, sudaderas, chaquetas y chándales del Grupo Covadonga fueron 38 miembros de esta entidad que acumula más de 38.800 socios y que supera los 3.400 deportistas federados.

El presidente del Grupo remarcó que "Adidas ha sabido plasmar nuestra esencia e identidad". "Estas equipaciones suponen más que un nuevo diseño: es la reafirmación de nuestra identidad y de los valores que nos acompañan desde 1938", subrayó Miranda, antes de poner el foco en que las prendas tienen un "gran equilibrio entre la tradición y la modernidad".

Un contrato de cuatro años

El vínculo entre el Grupo Covadonga y Adidas se extenderá, al menos, durante cuatro años. Esta unión llega después de ocho años en los que el Grupo ha contado con ropa Joma, una firma deportiva a la que Miranda agradeció su apoyo. "Siempre van a formar parte de nuestra historia. Ahora abrimos una nueva página con una marca que representa excelencia, innovación y espíritu deportivo. Somos dos marcas referentes que nos unimos para llegar más lejos", agregó. En el acto también participaron el director general de Formación Profesional, Ángel Balea; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda; Roberto Manso, por parte de Adidas; Marcos Lemas, de Abanca, que sigue como principal patrocinador del Grupo; Diego Lago, gerente de Deportes Lago, la tienda que distribuirá desde el martes 9 de septiembre las nuevas indumentarias del Grupo, y Santiago Navarro, de Sport Emotion, socio facilitador y suministrador. Todos ellos aplaudieron esta nueva etapa para la entidad gijonesa y la marca deportiva.