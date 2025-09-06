Lealtad y Vetusta inician su andadura en Segunda Federación

El Lealtad, que recibe hoy al Numancia en Les Caleyes a las 18.00 horas, y el Vetusta, que se medirá a La Sarriana en El Requexón a las 17.30, son los dos equipos asturianos que inauguran la temporada en el grupo 1 de Segunda Federación. También se disputa hoy el Atlético Astorga-Ávila.

Lealtad y Vetusta son los dos equipos que han ascendido desde el grupo asturiano de Tercera Federación a Segunda Federación. El filial azul lo hizo como campeón del grupo mientras que el Lealtad se impuso en la eliminatoria asturiana y luego superó en la eliminatoria definitiva al Llerenense, equipo de Badajoz.

Los otros equipos asturianos de la categoría, Marino y Langreo, comienzan mañana: el equipo de Luanco visita (18.00) al Rayo Cantabria y el Langreo recibe en Ganzábal al Coruxo (18.00).

También hoy es día de comienzo en el grupo asturiano de Tercera Federación, con el partido entre el recién ascendido Navarro, que recibe en Tabiella al Colunga (17.30 horas). Los otros nueve partidos de la jornada se disputarán mañana.