Lealtad y Vetusta inician su andadura en Segunda Federación
El Navarro recibe al Colunga en el primer partido del curso en la Tercera asturiana
A. L.
El Lealtad, que recibe hoy al Numancia en Les Caleyes a las 18.00 horas, y el Vetusta, que se medirá a La Sarriana en El Requexón a las 17.30, son los dos equipos asturianos que inauguran la temporada en el grupo 1 de Segunda Federación. También se disputa hoy el Atlético Astorga-Ávila.
Lealtad y Vetusta son los dos equipos que han ascendido desde el grupo asturiano de Tercera Federación a Segunda Federación. El filial azul lo hizo como campeón del grupo mientras que el Lealtad se impuso en la eliminatoria asturiana y luego superó en la eliminatoria definitiva al Llerenense, equipo de Badajoz.
Los otros equipos asturianos de la categoría, Marino y Langreo, comienzan mañana: el equipo de Luanco visita (18.00) al Rayo Cantabria y el Langreo recibe en Ganzábal al Coruxo (18.00).
También hoy es día de comienzo en el grupo asturiano de Tercera Federación, con el partido entre el recién ascendido Navarro, que recibe en Tabiella al Colunga (17.30 horas). Los otros nueve partidos de la jornada se disputarán mañana.
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
- Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse