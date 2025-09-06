Lío en un club de Primera Asturfútbol: la plantilla se niega a jugar con la actual directiva a una semana del inicio de Liga

A una semana del inicio de la Primera Asturfútbol, el Urraca no tiene ni plantilla ni cuerpo técnico para jugar. El club tiene problemas económicos y debido a ello se celebró una Asamblea General Extraordinaria y una gestora se hizo cargo del club en verano.

Un verano complicado

El pasado 29 de agosto esa comisión auditoria cesó en el cargo y devolvió el control a la directiva que encabeza Eugenia Menéndez. Este movimiento provocó que la plantilla y el cuerpo técnico decidieran no competir.

El comunicado del Urraca

El Urraca emitió ayer un comunicado en el que asegura que "la primera plantilla está al día de cobro", reconocía que "ha decidido no entrenar ni disputar los encuentros oficiales", explica que la presidenta "ha puesto su cargo a disposición de la entidad", pero que su dimisión no ha sido aceptada, añade que "un grupo inversor interesado en la salvación del club está ultimando los detalles para inyectar los recursos necesarios que garantice la viabilidad y la salvación de la entidad" y hace "un llamamiento a la responsabilidad de la plantilla".

La respuesta de la plantilla

Los jugadores emitieron horas después otro comunicado en el que explican que "la decisión de no entrenar ni competir no es un acto de rebeldía, sino la consecuencia inevitable de una situación creada y mantenida por la directiva actual". Una decisión que piensan mantener mientras siga la actual directiva.