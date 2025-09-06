Marc Soler gana en La Farrapona en otra igualada batalla entre Almeida y Vingegaard por llevarse la Vuelta Ciclista a España

A Marc Soler se le da bien Asturias. Muy bien. El ciclista catalán del UAE Team Emirates se llevó el año pasado la etapa de Lagos de Covadonga y esta misma temporada se impuso en la general de la Vuelta a Asturias, en el año en el que cumplía cien años desde su primera edición. Soler se metió en la escapada del día y coronó en otra cima importante, en esta ocasión en La Farrapona, en los Lagos de Somiedo.

Soler, único superviviente de la escapada

Fue el único que llegó con ventaja en una numerosa escapada, que llegó a tener siete minutos de ventaja con el pelotón. Sin embargo, el UAE quiso poner dureza en la carrera para intentar que su líder, Joao Almeida, segundo de la general, metiera en problemas al líder, Jonas Vingegaard, del Visma Lease a Bike. La dureza que pusieron en el penúltimo puerto de la jornada, el de San Lorenzo, donde se vio trabajar a Juan Ayuso en favor del luso, fue reduciendo la diferencia de los escapados.

María Rendueles

La batalla final, lanzada por Jai Hindley

La batalla final se libró en La Farrapona, un largo puerto en el que la pelea de la general se quedó para las últimas rampas, donde Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) apretó y solo le siguieron el ritmo los dos capos de la carrera, Vingegaard y Almeida, que al final superaron al australiano, ganando en esta ocasión el sprint el danés y líder de la general, que aumenta dos segundos su ventaja en la general con el portugués gracias a la bonificación, dos menos de los que le arrebató en el Angliru Almeida.

El Angliru y La Farrapona abren la ventana al mundo / Miki López / LNE

Banderas de Palestina y un gran ambiente en Asturias

Soler aguantó los segundos que le quedaban de ventaja para cruzar la meta en primera posición y seguir sumando victorias para el UAE Team Emirates. Tras esta etapa, que destacó, además de por la continuidad de las protestas por la participación del equipo Israel en La Vuelta, que inundaron de banderas de Palestina el recorrido, por el gran número de aficionados que se congregaron en las carreteras asturianas en un día soleado.

La general queda con Vingegaard líder, segundo Almeida, a 48 segundos; tercero, tercero Tom Pidcock (Q36.5), a 2'38"; cuarto Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a 3'10"; y quinto Felix Gall (Decathlon-Ag2r La Mondiale), a 3'30.