Punto de oficio: el Avilés saca un valioso empate de su visita a Lugo

El Avilés ha conseguido, tras su paso por el Anxo Carro, dar su primer pasito en Primera Federación. Los blanquiazules han sacado un valioso empate de su visita ante el Lugo en un encuentro en el que fueron de menos a más, aunque los cambios del cuadro lucense provocaron que los locales cerrasen mejor el encuentro. Los de Dani Vidal se hacen con su primer punto de la temporada, aunque hay un motivo para alarmarse: dos de sus jugadores abandonaron el campo con molestias.

Dani Vidal volvió a repetir el 4-2-3-1 que se vio ante la Ponferradina, aunque con una novedad destacable. El catalán mandó a Viti al banquillo y salió de inicio con dos laterales derechos en el once, colocando a Campabadal por izquierda, a pierna cambiada, y dando la primera titularidad a un Guzmán Ortega que fue el mejor del Avilés. Arriba, Santamaría se hizo con un hueco en el once, para tratar de aprovechar su velocidad ante la defensa adelantada del Lugo.

Lugo 0 0 Avilés Alineación Lugo Marc Martínez (1);

Iago López (1), Gayá (1), José Amo (1), Diego Caballo (1);

Álex Balboa (1), Álex Carbonell (1), Neco Celorio (1);

Pastrana (1), Unzueta (1), Lago Junior (1)

CAMBIOS Samanes (1) por Lago Junior, min. 46. Jon Merino () por Iago López, min. 46. Kevin Presa (1) por Álex Balboa, min. 65. Jorge González (1) por Pastrana, min. 65. Txus Alba (1) por Neco Celorio, min. 76. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Guzmán Ortega (2), Babin (2), Adri Gómez (1), Campabadal (1);

Kevin Bautista (1), Gete (1);

Raúl Hernández (1), Cayarga (1), Quicala (1);

Santamaría (1) CAMBIOS Isi Ros (1) por Quicala, min. 70. Pablo Álvarez (1) por Cayarga, min. 76. Borja Granero (s. c.) por Gete, min. 81. Natalio (s. c.) por Santamaría, min. 81. Holgueras Castellanos (Comité segoviano). Amonestó a los locales Iago López, Unzueta y Jorge González y al visitante Guzmán Ortega. Anxo Carro

Le costó arrancar al Avilés, que se mostró torpe con pelota en los primeros compases del encuentro. De hecho, Cayarga cayó en varias ocasiones a la zona de los pivotes para tratar de sacar el balón jugado, acompañando así a Kevin Bautista. El cuadro gallego, por su parte, se empezó a asomar, con varias jugadas con cierto peligro, pero sin llegar a intimidar a Álvaro Fernández. Tuvo una Lago Junior, que casi se envenena, y otra Iago López, pero su chut se marchó desviado.

Guzmán Ortega tuvo en sus botas una de las jugadas de la primera mitad. El lateral palentino se coló, con una gran arrancada, en área rival, pero Álex Balboa le robó limpiamente la pelota. No lo vió así Dani Vidal, que pidió al árbitro que acudiese al VAR a revisar la jugada. Holgueras Castellanos no cambió su decisión y no concedió la pena máxima. A pesar de no sacar nada más, la jugada sirvió para espolear al Avilés, que con el paso de los minutos se fue sintiendo más protagonista con balón. Cerca estuvo de tener una ocasión clara antes del descanso tras un gran pase de Cayarga a Quicala Bari, pero el extremo falló al superar a su defensor cuando podía quedarse solo ante el meta rival.

Santamaría tuvo la más clara

Tal fue la mejora del Avilés durante la primera mitad que Yago Iglesias, técnico del Lugo, se vio obligado a hacer dos sustituciones al descanso, sacando del campo a su teórica estrella, Lago Junior. Santamaría tuvo, en el minuto 50, una de las más claras del encuentro. El gijonés sacó un zapatazo en carrera que a punto estuvo de transformarse en el primer tanto del encuentro, pero su disparo se marchó lamiendo la madera.

No tuvo suficiente con casi forzar un penalti Guzmán Ortega, que consiguió sacarle una tarjeta amarilla con otra muy buena carrera a Samanes. Solo lleva una semana como blanquiazul, pero el primer partido del lateral cedido por la Cultura Leonesa ha servido para justificar la insistencia de Miguel Linares por hacerse con sus servicios.

Aunque el Avilés trató de hacer daño, sobre todo saliendo al contragolpe, los cambios le sentaron mejor a un Lugo que a punto estuvo de quedarse los tres puntos. Colgó una gran pelota Jorge González que se paseó por todo el área hasta llegar a las botas de Samanes. Su disparo, medio cayéndose, pegó en el poste.

El VAR actuó tres veces

Pidió también el Lugo que se revisase una posible roja a Guzmán Ortega por una dura acción con Alex Carbonell. El colegiado, en primera instancia, no sacó ni la tarjeta amarilla (el jugador ya estaba amonestado) y, tras pasar por el monitor, se reafirmó en lo dicho. Las alarmas saltaron cuando Cayarga, uno de los jugadores más activos durante el encuentro, se tiró al suelo, dolorido en una de sus piernas. Por suerte, pudo salir andando. También fue sustituido por molestias Santamaría. Hay que recordar que el Avilés tiene cuatro jugadores lesionados que se quedaron fuera de la convocatoria: Javi Cueto, Yasser, Julio Rodríguez y Eze.

Volvió a pedir penalti el Avilés, esta vez sobre Isi Ros, y, al igual que la primera revisión, Holgueras Castellanos no vio nada en la caída del murciano en el área. Con ello y una buena ocasión de Campabadal, el Avilés amarró su primer punto en Primera Federación. Sigue faltando colmillo en ataque, pero hoy los blanquiazules han mostrado una mejor cara que la vista ante la Ponferradina. Ahora toca refrendar esta mejoria el próximo domingo ante el filial del Osasuna.