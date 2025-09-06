Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villa de Avilés vuelve a romper su récord de inscripciones

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

El Torneo Internacional Villa de Avilés ya calienta motores para una cita muy especial. La competición llega a sus 25 años y, por ello, habrá novedades para el evento. Los participantes han demostrado, una vez más, su deseo de estar en la ciudad en el que ya es considerado como el mejor torneo de España. La categoría cadete ha agotado sus plazas en tan solo 19 minutos estableciendo así un nuevo récord en la historia del Villa.

"Este es el respaldo del judo nacional y europeo a esta locura que cumple 25 años. Cada vez tenemos más apoyo y eso lo marca la respuesta que nos dan cada 1 de septiembre", destaca Carlos Fernández, organizador. Para esta nueva edición volverán a estar representadas todas las comunidades autónomas además de cinco países: Francia, Reino Unido, Portugal, Ucrania y Estados Unidos. En el caso de los americanos regresan tras unos años de ausencia con un equipo de Florida. "Cuando hemos abierto las inscripciones a las 10 de la mañana, en Miami eran las tres de la madrugada y a eso le sumamos que era jornada festiva. Tenía a judocas escribiéndome que no querían quedarse fuera. Recibir ese apoyo, más allá de nuestras fronteras es muy reconfortante", afirma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  3. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

Llaneza acusa a Canteli de disfrazar su mala gestión con propaganda fiscal

Llaneza acusa a Canteli de disfrazar su mala gestión con propaganda fiscal

Javier Mariscal, de vuelta en Avilés: "Si no hubiera cultura nos pegaríamos un tiro"

Javier Mariscal, de vuelta en Avilés: "Si no hubiera cultura nos pegaríamos un tiro"

Redoble de tambores en Langreo: El Carbayu ya está aquí, la fiesta empieza el domingo

Redoble de tambores en Langreo: El Carbayu ya está aquí, la fiesta empieza el domingo

"Paco el de la Belter" ya da nombre a su plaza en Sama: "Hizo de Langreo un lugar más libre, culto y humano"

"Paco el de la Belter" ya da nombre a su plaza en Sama: "Hizo de Langreo un lugar más libre, culto y humano"

El análisis del Lugo, el rival de hoy del Avilés: una estrella que solo mira hacia arriba

El análisis del Lugo, el rival de hoy del Avilés: una estrella que solo mira hacia arriba

La Alcaldesa de Gijón sobre el proyecto que convertirá Tabacalera en Centro de Arte: "Es la mayor inversión en Cultura en 50 años"

La Alcaldesa de Gijón sobre el proyecto que convertirá Tabacalera en Centro de Arte: "Es la mayor inversión en Cultura en 50 años"

San Mateo abre boca con el Fyin Fest: un maratón de música con Camilo como estrella

San Mateo abre boca con el Fyin Fest: un maratón de música con Camilo como estrella

Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras

Detenido un funcionario de la cárcel de Asturias por acosar a activistas considerados ultras
Tracking Pixel Contents