El Villa de Avilés vuelve a romper su récord de inscripciones
El Torneo Internacional Villa de Avilés ya calienta motores para una cita muy especial. La competición llega a sus 25 años y, por ello, habrá novedades para el evento. Los participantes han demostrado, una vez más, su deseo de estar en la ciudad en el que ya es considerado como el mejor torneo de España. La categoría cadete ha agotado sus plazas en tan solo 19 minutos estableciendo así un nuevo récord en la historia del Villa.
"Este es el respaldo del judo nacional y europeo a esta locura que cumple 25 años. Cada vez tenemos más apoyo y eso lo marca la respuesta que nos dan cada 1 de septiembre", destaca Carlos Fernández, organizador. Para esta nueva edición volverán a estar representadas todas las comunidades autónomas además de cinco países: Francia, Reino Unido, Portugal, Ucrania y Estados Unidos. En el caso de los americanos regresan tras unos años de ausencia con un equipo de Florida. "Cuando hemos abierto las inscripciones a las 10 de la mañana, en Miami eran las tres de la madrugada y a eso le sumamos que era jornada festiva. Tenía a judocas escribiéndome que no querían quedarse fuera. Recibir ese apoyo, más allá de nuestras fronteras es muy reconfortante", afirma.
